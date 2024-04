KKW 1929 Kraków nowym operatorem przystani na Bagrach. "Taki obiekt ma żyć cały dzień"

Kolejowy Klub Wodny 1929 Kraków od kwietnia 2024 r. zarządza przystanią na zalewie Bagry. Jak zapowiadają w klubie, to będzie rozszerzenie szkolenia młodzieży, jak i oferty rekreacyjnej dla mieszkańców.

Przystań na Bagrach ma być miejscem do sportu i rekreacji

Bagry to popularne kąpielisko, miejsce do wypoczynku, jak również do uprawiania sportów wodnych - wyczynowo i rekreacyjnie. Do stycznia operatorem przystani był AZS Kraków. Formalnie 1 kwietnia tereny przejął klub kajakowy, na razie na trzymiesięczny okres próbny (później ma być dzierżawa na stałe). Można powiedzieć, że termin rozbudowy bazy KKW 1929 nastąpił we właściwym momencie. W klubie w ostatnich latach dochowano się dwoje zawodników światowej klasy. Adrianna Kąkol ma w dorobku medale mistrzostwa świata i Europy w kajakarstwie klasycznym, w tym złote. Czwórka z nią w składzie jest naszą poważną medalową nadzieją na tegoroczne igrzyska olimpijskie w Paryżu. W poprzednim sezonie po najwyższy laury w kategorii juniorów sięgał Alex Borucki. A w regionie właśnie rozpoczął się sezon startowy, w miniony weekend przeprowadzone zostały Małopolskie Regaty Kajakowe Otwarcie Sezonu, połączone z konsultacjami kadry wojewódzkiej. Co więcej, KKW-29 od tego roku objęty jest ministerialnym programem Ośrodków Szkolenia Sportowego Młodzieży.

- Bagry to będzie rozszerzenie naszej działalności. Chcemy umiejscowić tam trzy sekcje: supów, które stają coraz popularniejsze (sup boarding - wiosłowanie w pozycji stojącej na desce - przyp.), kajakarstwa niepełnosprawnych, a w dalszych planach jest reaktywowanie sekcji kanadyjkowej, bo w całym województwie jest tylko w Trzebini - mówi Krzysztof Racułt, prezes klubu i Małopolskiego Związku Kajakowego. Jak zapewnia, nie ma się co martwić, że kajakarze zawładną Bagrami tak bardzo, iż dla innych nie będzie tam już miejsca. Nadal mają działać żeglarskie podmioty - klub Lider, stowarzyszenie Phari czy Stanica Żeglarska Hufca ZHP. Racułt podkreśla, że to ma być miejsce przyjazne dla mieszkańców.

- W pierwszej kolejności musimy zadbać o obiekty, w mojej ocenie są zapuszczone. Trzeba także zakończyć pewne sprawy formalne, bo nie wszystko jest jeszcze dograne - mówi prezes. - Celem jest stworzenie warunków treningowych dla młodzieży, która reprezentuje Kraków w różnych dyscyplinach. Ośrodek ma być przystosowany do sportu wyczynowego na wysokim poziomie i oczywiście także dla mieszkańców, do wypoczynku i rekreacji. Taki obiekt powinien "żyć" przez cały dzień. Na przystani KKW bramy są otwarte do godziny 22, można wypożyczyć kajak, usiąść na leżaku przy rzece.

W czerwcu na Bagrach mają być kajakowe mistrzostwa Małopolski

Kajakarze KKW 1929 na co dzień trenują na Wiśle, klub ma siedzibę przy ul. Księcia Józefa. Możliwość rozbudowy jest tam mocno ograniczona, bo przystań położona jest tuż na rzeką, w obrębie wałów. Bagry dają większe pole manewru.

- Podstawowym miejsce do treningów nadal będzie Wisła i nasza przystań. Bagry pomogą nam rozwiązać pewne problemy. Zdarza się, że stan wody w rzece jest wysoki, a przez płynące gałęzie wiosłowanie nie jest bezpieczne. W takich styuacjach będzie można awaryjnie przenieść tam zajęcia. Dotychczas korzystaliśmy z Kryspinowa (Zalew Na Piaskach w Budzyniu i Cholerzynie, były tam kajakowe konkurencje na Igrzyskach Europejskich - przyp.), ale to poza gminą Kraków, jest tam inny operator i trzeba się to tego dostosować. Przy dużej liczbie trenujących nie zawsze jest to łatwe - mówi prezes. Społeczności kajakowej w regionie przystań na Bagrach ma zostać oficjalnie zaprezentowana w lecie. I to z pompą. - 29 czerwca chcemy rozegrać mistrzostwa Małopolski. Można tam ustawić tory na 500 metrów. Do tego czasu wszystko musi być przygotowane na wysokim poziomie - mówi Racułt.

