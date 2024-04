Dawid Kroczek, nowy trener Cracovii: Możemy zaskoczyć Jagiellonię

Kroczek w Cracovii jest od lutego

- Nie umiem jeździć konno – mówi. - Wszędzie gdzie byłem, w piłce młodzieżowej, seniorskiej, w każdym miejscu padało pytanie o moje doświadczenie. W III lidze byłem najmłodszym trenerem. Wyzwanie jest duże. Wszystkim nam zależy, by Cracovia została na poziomie ekstraklasy. Nie jest to sytuacja, która kogokolwiek paraliżuje, wszystkie ręce na pokład, by w czekających nas siedmiu spotkaniach zaprezentować się jak najlepiej. To będzie wymagało dużych kompetencji.

On jest zatrudniony w Cracovii od połowy lutego, kiedy to przychodził do drugiego zespołu. Życie jednak lubi pisać własne scenariusze, Kroczek ma misję utrzymania Cracovii w ekstraklasie. Na początek czeka go najtrudniejsza z możliwych przeszkoda – mecz w Białymstoku z Jagiellonią (niedziela, godz. 15).

Co się stanie, jeśli Kroczek spisze się znakomicie. Czy to będzie praca tylko do końca sezonu?

Trener póki co nie ma licencji UEFA Pro, ale wraz z trenerem Tomaszem Jasikiem został zgłoszony do PZPN jako duet szkoleniowców.

Praca w dziale metodologii

- Trzeba działać z wyprzedzeniem – mówi. - To, że nie ma zespołu, nie oznacza, że siedziałem w domu. Oglądałem około 90 procent spotkań zespołów juniorskich, zespołów U19 i U17. Oglądałem zawodników, którzy mogą stanowić fundament pod przyszłą drużynę. Druga drużyna będzie grała na poziomie IV ligi, a celem jest promocja do III ligi. Wiemy, jak ciężko się gra na tym poziomie. Pracowałem w dziale metodologii pracy w akademii, z trenerami podsumowywaliśmy mecze.

Co robił szkoleniowiec przez ostatnie 2 miesiące? W końcu przyszedł do drużyny, która nie istniała.

- Musimy być obiektywni, Jagiellonia to bardzo dobrze zorganizowany zespół, potrafi korzystać ze swoich atutów – mówi szkoleniowiec Cracovii. - Trener Siemieniec wykonuje bardzo dobrą pracę. Jagiellonia jest mocno postawiona pod ścianą, jeśli chce walczyć o mistrza Polski. To duże wyzwanie. Nie będzie to lekka przeprawa. Nie możemy się bać Jagiellonii, ani innej drużyny.

- To mój wybór – mówi. - W strukturze sztabu jest dwóch trenerów bramkarzy to nie nowość. Maciek objął stanowisko głównego trenera bramkarzy. Wspólnymi siłami ustalimy, kto pojawi się w bramce. Maciek zna się na ekstraklasie, liczę na jego merytoryczne wskazówki.

- Chodzi o to, by byli odpowiedzialni. Lukas i Sebastian są na dobrym poziomie. Bramkarz ma pomóc drużynie, niezależnie od tego, na kogo postawimy.

Treningi od wtorku

Zespół trenuje pod okiem nowego szkoleniowca od wtorku.

- Po meczu był okres regeneracji, kolejne spotkanie mamy w niedzielę – mówi Kroczek. - Nasz mikrocykl to pięć dni plus mecz. Chcemy, by obciążenia były przemyślane. Mamy kolejne mecze w niedzielę, to jest ułatwienie w mikrocyklu, jest to prostsze do zaplanowania.

Czym się inspiruje nowy trener?

- Na pewno gdybym powiedział, to byłoby jasne – mówi Kroczek. - Chciałbym, by zespół atakował, nie można się cały czas bronić. Chciałbym, by u siebie potrafił zdominować przeciwnika. Taktyczna intensywność jest istotna, proces budowy będzie trwał. Musimy podejmować decyzje, jakie będą potrzebne drużynie. Musimy zagwarantować sobie skuteczne granie. Wizja gry jest jasna, w takim miejscu jesteśmy, musimy dobrze tym zarządzić. Docelowo za 3 – 4 miesiące chciałbym, by była intensywność w każdej fazie meczu. Chciałbym, byśmy mieli dobrą jakość piłkarska, nie będziemy się cały mecz bronić.