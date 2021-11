Rata kredytu na 50-metrowe mieszkanie w Krakowie wzrosła w miesiąc o ponad 300 złotych. Czy to schłodzi rozgrzany rynek mieszkaniowy? 4.11.2 Zbigniew Bartuś

Jeszcze miesiąc temu rata 25-letniego kredytu (z 10-procentowym wkładem własnym) na 50-metrowe mieszkanie w Krakowie wynosiła średnio 2179 złotych miesięcznie. Teraz wzrośnie do 2491 złotych, czyli aż o 312 zł. To efekt dwukrotnego w ostatnim czasie podniesienia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Na początku października kluczowy dla oprocentowania kredytów hipotecznych WIBOR wynosił 0,24 proc., pod koniec października już 0,74 proc., zaś teraz wzrósł do 1,49 proc. Jeśli RPP zdecyduje się na kolejne gwałtowne podwyżki, raty kredytów jeszcze bardziej zdrożeją.