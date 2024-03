Małopolska KAS zwróciła Małopolanom 1,2 mld zł nadpłaconego podatku PIT. W tym roku termin na rozliczenie podatku PIT upływa 30 kwietnia

Wojciech Zastawniak, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Krakowie tłumaczy: – Rozliczenie roczne przez stronę www.podatki.gov.pl to dobra okazja do wyrażenia zgody na e-korespondencję. Dzięki temu, w razie konieczności wyjaśnienia, np. pomyłki w zeznaniu, poinformujemy o czekającej korespondencji smsem lub e-mailem.

- Rozliczenie roczne to również okazja do wyrażenia zgody na e-korespondencję z urzędem skarbowym. Zawiadomienie o czekającym w e-US liście można otrzymać wtedy smsem lub e-mailem. 90 proc. podatników małopolskich urzędów skarbowych deklaruje zadowolenie z obsługi - informuje Izba Administracji Skarbowej w Krakowie: - Pracownicy urzędów skarbowych z małopolskiej KAS szybko i sprawie sprawdzają składane przez podatników zeznania PIT za ubiegły rok. Na salach obsługi obecnie nie ma kolejek, ponieważ większość zeznań spływa elektronicznie, poprzez usługę Twój e-PIT na www.podatki.gov.pl. Nasi klienci chętnie korzystają z przygotowanych przez nas zeznań rocznych.

Setki tysięcy złożonych zeznań podatkowych

Termin na rozliczenie podatku PIT za 2023 r. upływa w tym roku 30 kwietnia. Elektronicznie można to zrobić do północy tego dnia, natomiast osobiście – w godzinach pracy urzędów, w poniedziałki od 8.00 do 18.00 i pozostałe dni tygodnia od 8.00 do 15.00.