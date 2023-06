Nie zapomnij o przedłużeniu ważności Karty Krakowskiej. Bez tego możesz stracić ulgi i zniżki

W formie plastikowej i mobilnej

Wniosek o przedłużenie statusu karty

Wniosek o przedłużenie karty można składać na miesiąc przed upływem terminu jej ważności. Przypominamy osobom, które przystąpiły do programu tuż po jego uruchomieniu w lipcu 2018 r. lub w latach późniejszych w okresie czerwiec / lipiec, aby nie zapomniały o złożeniu wniosku o przedłużenie statusu karty i zachęcamy, by zrobiły to w czerwcu. W ten sposób unikną przerwy w ważności statusu karty i nie stracą uprawnień do zniżek oraz rabatów przewidzianych przez program.