Przywrócą Rudawę na ulicy Retoryka? Pomysł nowej rzeki w centrum Krakowa zgłoszony do budżetu obywatelskiego 2024 Piotr Tymczak

"Rzeka na Retoryka! Przywróćmy bieg Rudawy!" - Akcja Ratunkowa dla Krakowa poinformowała, że projekt pod takim hasłem składa do budżetu obywatelskiego 2024. Miejscy aktywiści przypominają, że to pomysł, który został już przygotowany w 2018 roku, ale do dziś nie doczekał się realizacji. Przejdź do GALERII, by zobaczyć jak płynęła Rudawa ponad 100 lat temu.