Przegląd tygodnia z 31.12.2023 w Krakowie. Najważniejsze wydarzenia od 24.12 do 30.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Kraków, 31.12.2023. 24.12 - 30.12.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Nowa atrakcja dla dzieci w Krakowie. Dinosaur Garden Glow, czyli wystawa świecących dinozaurów w pobliżu Bonarki Wystawa dinozaurów Dino World zyskała nową, nocną atrakcję. Przy al. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Krakowie, w pobliżu centrum handlowego Bonarka, świecą się diplodoki i stegozaury. Atrakcja Dinosaur Garden Glow będzie dostępna do lutego 2024 roku. Wybraliśmy się tam z aparatem. 📢 Ranking szkół podstawowych w Krakowie. Oto TOP 25 podstawówek, w których najlepiej zdano egzamin ósmoklasisty 2023 Rekrutacja do podstawówek ruszy się na wiosnę, ale rodzice przyszłych pierwszoklasistów już teraz rozglądają się za najlepszymi szkołami. Podpowiedzią w wyborze placówki na pewno mogą być wyniki egzaminu ósmoklasisty - tego, którym uczniowie zamykają pierwszy etap edukacji. Dla wszystkich poszukujących takich informacji przygotowaliśmy ranking szkół podstawowych w Krakowie. Obejmuje szkoły z 25 najlepszymi wynikami z ostatniego, tegorocznego egzaminu ósmoklasisty.

📢 Wielki horoskop noworoczny na 2024 rok. Te znaki zodiaku czeka wspaniały czas. Sprawdźcie przepowiednie na nowy rok! 31.12.2023 Te znaki zodiaku przeżyją wspaniały rok. Przed nami otwiera się zupełnie nowy rozdział. Rok 2024 stanowi szansę na świeży start dla wielu z nas. Które znaki zodiaku skorzystają z możliwości, jakie ofiaruje im los? Sprawdź w naszym wielkim horoskopie rocznym, co wydarzy się w 2024 r. Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Czy Twoje życie zawodowe przyniesie Ci satysfakcję? Przekonaj się. Niektóre znaki zodiaku w 2024 r. zrozumieją, czym jest prawdziwy uśmiech losu. Zobacz, jaką lekcję przygotowało dla Ciebie w przyszłym roku przeznaczenie.

Tygodniowa prasówka 31.12.2023: 24.12-30.12.2023 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pogrzeb Krzysztofa Respondka. Wzruszające pożegnanie artysty i tłumy żałobników w Tarnowskich Górach. W sobotę, 30 grudnia 2023 roku, odbył się pogrzeb zmarłego dwa dni przed Wigilią Krzysztofa Respondka. Kabareciarz, wokalista i aktor, uwielbiany przez tysiące widzów, zmarł w wieku 54 lat. Na miejsce wiecznego spoczynku na cmentarzu w Tarnowskich Górach odprowadziły go tłumy ludzi, których serca dogłębnie poruszył. Żegnamy dziś nie tylko uzdolnionego artystę estradowego, ale też dobrego i życzliwego człowieka, "przede wszystkim Ślązaka".

📢 Najpopularniejsze imiona 2023 w Krakowie. TOP 10 dla dziewczynek i chłopców, którzy urodzili się w stolicy Małopolski Wśród najrzadziej wybieranych imion dla nowo narodzonych dzieci w stolicy Małopolski są np. Pamela i Berenika, a także Romeo i Jonasz. A jakie są największe hity 2023 roku wśród imion nadawanych najmłodszym krakowianom? Mamy takie dane na ostatnie dni grudnia, pozyskane z krakowskiego Urzędu Stanu Cywilnego. Na kolejnych slajdach w naszej galerii prezentujemy zestawienie 10 najpopularniejszych w tym roku imion męskich, a także pierwszą dziesiątkę najmodniejszych imion dla dziewczynek. 📢 Awantura o media publiczne trwa. Kolejny protest przed Urzędem Wojewódzkim w Krakowie. "To jest wojna" Kolejna krakowska odsłona awantury o media publiczne. Protest w ich obronie zorganizowano w sobotę (30 grudnia) pod Urzędem Wojewódzkim w Krakowie. Manifestacje takie, organizowane przez środowiska prawicowe, odbywają się w tych dniach także w innych miastach Polski. Na sobotni protest zapraszały m.in. Kluby Gazety Polskiej. Było wiele emocjonalnych wystąpień, pojawili się politycy Zjednoczonej Prawicy, a także była kurator oświaty Barbara Nowak.

📢 Kolejki na otwarciu nowej restauracji KFC w Krakowie. Lokal stanął tuż obok dwóch nowych wielkich inwestycji Sprytnie to sobie wymyślili. Właśnie otwarto nową restaurację KFC w Krakowie. Gdzie? Pod adresem Kuźnicy Kołlątajowskiej 3. Czyli tuż obok nowych przystanków tramwajowych udostępnionych wraz z budową linii tramwajowej Krowodrza Górka - Górka Narodowa. Blisko jest też do kończonej pętli tramwajowo-autobusowej na pólnocy Krakowa. A jeszcze bliżej do przebudowanej i otwartej już al. 29 Listopada. Klientów, miłośników fast foodów nie zabrakło już w pierwszy dzień. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Sylwestrowy weekend w Krakowie. Oto najlepsze wydarzenia w dniach 30 grudnia do 1 stycznia: Krakowski Bieg Sylwestrowy, Janioł leci Przed nami końcówka roku 2023. Żegnać go będziemy już jutro - czy to podczas kameralnej domówki, tanecznej imprezy w klubie czy na kanapie przed telewizorem. Co kto lubi :). Aby jednak wprawić Was w sylwestrowy szał, prezentujemy zestawienie najciekawszych wydarzeń weekendu. Zobaczcie, co będzie się działo w nadchodzących dniach!

📢 Ostatnie dni wystawy o zabawkach i zabawach w PRL-u. To prawdziwy wehikuł czasu Takiej wystawy jeszcze w Krakowie nie było! W Muzeum Nowej Huty zagościli bohaterowie dziecięcej wyobraźni i towarzysze zabaw z okresu PRL-u. Wystawa potrwa do 7 stycznia, kto jeszcze nie widział, koniecznie musi nadrobić - to wehikuł czasu dla małych i tych, którzy pierwsza i drugą młodość mają już za sobą. 📢 IMGW ostrzega: uwaga na silny wiatr! Możliwe porywy sięgające nawet 75 km/h Niestety, znów nadciąga niespokojny weekend. Przed nami wietrzna sobota w Krakowie i Małopolsce! Porywy wiatru w naszym regionie mogą dochodzić do 75 kilometrów na godzinę – ostrzegają synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Meteorolodzy prognozują wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości 25 do 35 km/h, a w porywach do 75 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Ostrzeżenie obowiązuje w sobotę, 30 grudnia, w godz. od 9.00 do 15.00. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 85 proc.

📢 O takim Sylwestrze w Zakopanem marzyliście! Bez korków i z DJ-em na trasie Przetańczyć drogę do Zakopanego zamiast stać w korkach? Można i to w sylwestrową noc. Stowarzyszenie Miłośników Kolei zaprasza na "Pociągiem w Nowy Rok 2024" do Zakopanego i z powrotem z przystankiem na Sylwestra Marzeń TVP.

📢 Kraków. Zaginęła 36-letnia Maria Durczak. Policja prosi o pomoc Komisariat Policji VIII w Krakowie prowadzi poszukiwania 36-letniej Marii Durczak, która w dniu dzisiejszym w godzinach porannych wyszła z pracy na ul. Ujastek w Krakowie i nie powróciła do miejsca zamieszkania. Od tej pory rodzina nie ma kontaktu z kobietą, a jej telefon komórkowy nie odpowiada. Kobieta może poruszać się pojazdem m-ki Kia Ceed koloru ciemno-szarego o nr rej. KRA 767AJ. 📢 Miasto szykuje się do budowy linii tramwajowej do osiedla Kliny. Jest też przetarg na budowę ulicy 8 Pułku Ułanów Miasto przygotowuje się do realizacji nowej linii, która usprawni przemieszczanie się mieszkańców z południowych dzielnic Krakowa. Rozważane są dwie opcje: wzdłuż ulic Bunscha i Humboldta i tunelowa pod przyszłą ulicą 8 Pułku Ułanów. Przed końcem roku ogłoszono też przetarg na budowę ulicy 8 Pułku Ułanów. Zamówienie dotyczy trzech z czterech odcinków nowej drogi, dla których już uzyskane zostały decyzje ZRID. Nowa ulica ma połączyć ul. Zawiłą ze skrzyżowaniem ul. Kapelanka–Brożka–Grota Roweckiego.

📢 Budowa premetra w Krakowie. Po konsultacjach z mieszkańcami wskazano optymalny wariant trasy, zrezygnowano ze spornego odcinka Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie jest w trakcie realizacji umowy na uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla pierwszego etapu premetra. Jest to kolejny etap procesu inwestycyjnego, który został zapoczątkowany w czerwcu 2021, kiedy to zostało opracowane “Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie”. - Mając na uwadze postulaty mieszkańców, została podjęta decyzja o wyłączeniu z wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach spornego odcinka od Parku Wodnego do Ronda Generała Maczka - mówi Jan Machowski, rzecznik prasowy ZIM w Krakowie.

📢 Kraków. Plany budowy wielopoziomowego parkingu na placu targowym Kalinex w Bieńczycach. Co na to kupcy? Miasto planuje budowę parkingu kubaturowego w Bieńczycach w rejonie ul. Samorządowej i Mikołajczyka. Miałoby się tam pomieścić łącznie ok. 400 pojazdów. W tym miejscu od lat 90. istnieje plac Targowy Kalinex, a raczej, to co z niego zostało, bo lata świetności to miejsce ma już za sobą. - Przydałby się parking, ale mamy nadzieję, że miasto wydzieli dla nas trochę miejsca, żebyśmy mogli prowadzić nasz mały handel - mówi Zbigniew Skowroński, który handluje na placu od 30 lat.

📢 Diablice, anielice i supermani. W Sylwestra ulice Krakowa znów wypełnią się biegaczami w wielobarwnych strojach Organizatorzy 19. Krakowskiego Biegu Sylwestrowego zachęcają uczestników niedzielnego wydarzenia do ubrania się w fantazyjne stroje, a najlepiej w kostiumy nawiązujące do historii, tradycji i kultury miasta. Sądząc po tym, jaką formę przybierał bieg w poprzednich latach, można być pewnym, że na efekt apelu nie trzeba będzie daremnie czekać. Krakowianie i liczni goście co roku udowadniają, że czego jak czego, ale fantazji im nie brakuje. Obejrzyjcie najlepsze z przebrania z poprzednich edycji Biegu Sylwestrowego w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Kraków. Postępują prace w Miejscu Pamięci KL Plaszow. Zaplanowano już uroczyste otwarcie terenu Prace renowacyjne w obrębie Miejsca Pamięci KL Plaszow dobiegają końca. Niektóre ze zmian na tym obszarze można już zobaczyć, natomiast pewne prace wykończeniowe będą trwały jeszcze w przyszłym roku. Otwarcie terenu planowane jest na marzec 2024 roku. Zagospodarowanie terenu po byłym niemieckim obozie koncentracyjnym Plaszow to pierwszy etap budowy Muzeum KL Plaszow.

📢 Kraków. Największa na świecie śnieżynka utworzona z autobusów miejskich robi furorę w sieci. MPK właśnie dorzuciło nowe zdjęcia To chyba jedne z najbardziej oryginalnych świątecznych życzeń w tym roku. Kierowcy krakowskich autobusów miejskich postanowili tak ułożyć swoje pojazdy na zajezdni Wola Duchacka, aby ułożyły się w formie ogromnej śnieżynki. Do tego dołączyli efekty świetlne swoich pojazdów i efekt gotowy. W ruch poszły światła mijania, stopu i awaryjne. Zobaczcie, jak kreatywni potrafią być kierowcy miejskich autobusów. 📢 Kraków się doczekał. Aleja 29 Listopada wreszcie otwarta dla kierowców! Nie wszystko skończone, ale można już jechać Do ruchu oddana została rozbudowana aleja 29 Listopada. Na odcinku od ul. Woronicza do granicy Krakowa kierowcy mają do dyspozycji dwie jezdnie po co najmniej dwa pasy ruchu. Na niektórych odcinkach dróg rowerowych i chodników nadal przez najbliższe tygodnie będą prowadzone jeszcze prace wykończeniowe. Wprowadzono też sporo zmian w ruchu, a przejazd otwarto bez oficjalnych uroczystości.

📢 Nowe połączenie z Krakowa. W wakacje 2024 z lotniska w Balicach będzie można polecieć na Cypr W czerwcu przyszłego roku Cyprus Airways zainauguruje połączenie prosto z Krakowa na Cypr do Larnaki, miasta słynącego z wyjątkowej gościnności mieszkańców - zapowiedzieli przedstawiciele podkrakowskiego lotniska w Balicach.

