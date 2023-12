Sylwestrowy weekend w Krakowie. Oto najlepsze wydarzenia w dniach 30 grudnia do 1 stycznia: Krakowski Bieg Sylwestrowy, Janioł leci js

Oficjalnej sylwestrowej imprezy na Rynku nie będzie, ale tradycyjnie wielu mieszkańców i mieszkanek tu przywita nowy rol. Co jeszcze będzie działo się w Krakowie w sylwestrowy weekend? Anna Kaczmarz

Przed nami końcówka roku 2023. Żegnać go będziemy już jutro - czy to podczas kameralnej domówki, tanecznej imprezy w klubie czy na kanapie przed telewizorem. Co kto lubi :). Aby jednak wprawić Was w sylwestrowy szał, prezentujemy zestawienie najciekawszych wydarzeń weekendu. Zobaczcie, co będzie się działo w nadchodzących dniach!