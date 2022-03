Przegląd tygodnia z 13.03.2022 w Krakowie. Najważniejsze wydarzenia od 6.03 do 12.03.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Kraków, 13.03.2022. 6.03 - 12.03.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Według wielkiego horoskopu 2022 wiosna dla niektórych znaków zodiaku będzie czasem skrupulatnych porządków, zwłaszcza w życiu prywatnym. Wróżka Bellatrix radzi: zamieć stary kurz i wejdź w wiosnę na świeżo, lekko, radośnie. Przeczytaj horoskop wiosenny i sprawdź, co przepowiadają Ci gwiazdy w kwestiach miłości, pieniędzy, szczęścia.

Kraków kolejny dzień pomaga uchodźcom z Ukrainy, którzy przybyli na Dworzec Główny PKP. W namiocie na placu Nowaka-Jeziorańskiego przy dworcu mogą liczyć na ciepłą strawę, o którą dba Caritas. W innym z namiotów przed Galerią Krakowską i dworcem wydawane są m.in. ubrania. To do tych namiotów krakowianie mogą przynosić dary żywnościowe, odzież (m.in spodnie, getry, ciepłe rajstopy), buty, pościel czy zabawki, które trafią do uchodźców. Krakowski dworzec dla części uciekających przed wojną jest tylko stacją przesiadkową w drodze dalej na zachód, oknem na świat. Tak było m.in. w przypadku prawie 200 osób, które w sobotę przed południem skorzystały ze specjalnego transportu humanitarnego do Berlina przez Zgorzelec.