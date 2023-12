Przegląd prasy z tygodnia 3.12.2023. Co działo się w Krakowie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Kraków, 3.12.2023. 26.11 - 2.12.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W sobotę (2 grudnia) do godziny 17 w Krakowie – gdzie bez przerwy pada śnieg - odnotowano 29 kolizji oraz dwa wypadki. Do jednego z tych wypadków doszło na drodze – zderzyły się dwa pojazdy - do drugiego natomiast w autobusie: jedna z pasażerek wywróciła się, gdy pojazd zahamował.

Pogoda zapewniła naturalne dekoracje dla tego wydarzenia, pokrywając Kraków białym puchem. W sobotni wieczór na Rynku Głównym w Krakowie odbyło się uroczyste rozświetlenie największej choinki w mieście. Jest to świerk ozdobiony 26 tysiącami lampek zmieniających barwę, jak podkreślają miejscy urzędnicy - światełkami energooszczędnymi.