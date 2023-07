Przegląd prasy z tygodnia 2.07.2023. Co działo się w Krakowie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Krakowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 25.06 a 1.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Mała Prowansja pod Krakowem. Lawenda już kwitnie i wygląda obłędnie. Fiolet przykrył całe pola! To prawdziwa turystyczna perełka [2.07]”?

Przegląd tygodnia: Kraków, 2.07.2023. 25.06 - 1.07.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Mała Prowansja pod Krakowem. Lawenda już kwitnie i wygląda obłędnie. Fiolet przykrył całe pola! To prawdziwa turystyczna perełka [2.07] Prowansja w Małopolsce? Jak najbardziej! Wszystko za sprawą magicznego miejsca - Ogrodu Pełnego Lawendy, który zrobił się cały fioletowy od kwitnących lawendowych krzewów. To idealne miejsce na szybki wypad za miasto, zjedzenie pysznych lawendowych lodów i wykonanie wyjątkowych zdjęć. A to nie koniec atrakcji, o których przeczytacie w dalszej części artykułu. Kliknijcie jednak najpierw w galerię i zobaczcie aktualne zdjęcia. 📢 Niezwykły balkon w bloku w Krakowie. Jak wiszące ogrody Semiramidy! Urzędnicy zachęcają do robienia ogrodów balkonowych [2.07] Wiele identycznych okien i balkonów. Jeden postanowił się wyróżnić - zwraca uwagę Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie i zachęca do swojej akcji. Faktycznie, ktoś w krakowskim bloku przepięknie urządził sobie balkon, pełen zielni i kolorowych kwiatów. Trzeba na to poświęcić czas i mieć pewną wiedzą. Urzędnicy przychodzą tu z pomocą ze swoim poradnikiem.

📢 Festiwal Baniek Mydlanych w Krakowie. Moc atrakcji i zabaw dla najmłodszych W sobotę, 1 lipca, w Krakowie odbyło się wyjątkowe wydarzenie. Festiwal Baniek Mydlanych to event nie tylko dla najmłodszych - w wydarzeniu wzięła udział także rzesza starszych miłośników baniek. Oj, działo się! Zobaczcie sami.

Tygodniowa prasówka 2.07.2023: 25.06-1.07.2023 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Szalom na Szerokiej znowu zabrzmiał w sercu Kazimierza. To koncert jedyny w swoim rodzaju. Zobaczcie zdjęcia! Po trzech latach nieobecności na Kazimierz wrócił jedyny taki koncert - Szalom na Szerokiej. Jak zawsze rozpoczął go Janusz Makuch, dyrektor i pomysłodawca Festiwalu Kultury Żydowskiej, ceremonią dęcia w szofar - instrument, za którego pomocą którego w judaizmie ogłaszano ważne wydarzenia. Zobaczcie, jak bawił się Kazimierz na pierwszym popandemicznym Szalom na Szerokiej.

📢 Festiwal Santander Letnie Brzmienia na Parkowej w Podgórzu. Kukulska, Margaret i inne gwiazdy Natalia Kukulska, Margaret, Mery Spolsky, Bovska i Zalia – 5 wyjątkowych i inspirujących artystek, kumulacja subtelnej czułości, zahartowanej, bezkompromisowej kobiecości, różnych historii i doświadczeń – takie jest muzyczne BABIE LATO, czyli projekt specjalny festiwalu Santander Letnie Brzmienia, który usłyszeliśmy 30 czerwca w Krakowie. Pod przewodnictwem Natalii Kukulskiej wokalistki połączyły siły w utworze "Cudowne lata". Ale festiwal w sercu Podgórza to coś więcej, a jego druga odsłona 1 lipca. 📢 Paznokcie u nóg na lato. Zobacz TOP 20 inspiracji na paznokcie hybrydowe u nóg. Modne wzory i kolory [1.07.2023] Przygotuj się na ciepłe dni i zadbaj o wygląd swoich stóp. Wykonaj pedicure hybrydowy i ciesz się wyjątkową stylizacją przed długi czas. Nie wiesz na jaki kolor pomalować paznokcie u stóp? Przygotowaliśmy 20 inspiracji na pedicure hybrydowy. Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek Pinteresta.

📢 Pod Wawelem pływają ogromne sumy. To raj dla "łowców potworów". Wyjaśniamy, skąd wzięły się w Krakowie tak gigantyczne ryby "Pod Wawelem złowił prawdziwego smoka", "Potwór wyciągnięty z Wisły w Krakowie" - takich nagłówków było w ostatnich latach wiele. Wędkarze chwalili się zdjęciami z gigantycznymi sumami wyciągniętymi na zakolu Wisły (i nie tylko). Skąd wzięły się akurat na tym odcinku Wisły? A może to jest jeden i ten sam sum? Między innymi o to pytamy Jarosława Kurka, wędkarskiego łowcę okazów, komendanta społecznej straży rybackiej koła PZW Nowa Huta. 📢 Oto najdroższe ulice w Krakowie. Tutaj mieszkanie to luksus. Średnia cena za metr kwadratowy przyprawia o zawrót głowy. Ranking TOP 8 Ceny mieszkań w Krakowie rosną i rosną. Gdzie jest sufit? Nie wiadomo, a jak wylicza branżowy portal sonarhome.pl w czerwcu 2023 średnia cena za 1 m² mieszkania kształtowała się w okolicach 11 005 zł. W porównaniu do miesiąc do miesiąca ceny wzrosły 0,95 proc (a od początku roku o 3,76 proc.). Gdzie zapłacimy w Krakowie najwięcej, a gdzie najmniej? Przejdź do galerii i zobacz, które ulice w Krakowie są najdroższe, a które najtańsze pod względem średniej ceny za metr kwadratowy mieszkania. Ranking cen lato 2023.

📢 Orhan Pamuk w Krakowie. Tłumy na spotkaniu z literackim noblistą w Teatrze Słowackiego! Orhan Pamuk, laureat Literackiej Nagrody Nobla, spotkał się z krakowskimi czytelnikami z okazji premiery swojej najnowszej powieści „Noce zarazy” oraz jubileuszu 70-lecia Wydawnictwa Literackiego, polskiego wydawcy noblisty. Spotkanie zatytułowane „Chwila w wieczności” odbyło się w piątek, 30 czerwca. Jeśli wierzyć statystykom czytelnictwa, tego dnia do Teatru Słowackiego, musieli przybyć niemal wszyscy czytający - na spotkaniu z pisarzem pojawiły się bowiem tłumy.

📢 Kraków. W poniedziałek rusza budowa linii tramwajowej do Mistrzejowic. Będą wycinać drzewa W najbliższy poniedziałek, 3 lipca, rozpoczną się pierwsze prace przygotowawcze związane z przebudową infrastruktury technicznej oraz budową linii tramwajowej z ul. Meissnera do Mistrzejowic. Mieszkańcy sprzeciwiają się wycince drzew związanej z inwestycją. Prezydent Krakowa zadeklarował, że w ciągu miesiąca zostaną podjęte ostateczne decyzje dotyczące możliwości uwzględnienia postulatów protestujących.

📢 Rekrutacja 2023 do szkół średnich. Oto technika szturmowane przez kandydatów TOP 10 Od 23 czerwca jeszcze do 10 lipca absolwenci podstawówek mają możliwość zmiany wniosków o przyjęcie do wybranych liceów, techników lub branżowych szkół I stopnia, a także możliwość złożenia nowego wniosku. Przypomnijmy, że podstawowy etap składania przez kandydatów wniosków rekrutacyjnych trwał do 19 czerwca. Wiemy, jakie szkoły okazały się wtedy najbardziej szturmowanymi. W naszej galerii na kolejnych slajdach przedstawiamy pierwszą dziesiątkę najchętniej wybieranych krakowskich techników. To, ile osób walczy w nich o jedno miejsce, może stanowić wskazówkę dla rozważających zmianę podania. 📢 Od 1 lipca ZTP wprowadza dodatkowe kontrole biletów, a 30 czerwca firma Rewizor zrywa umowę z miastem. O co tu chodzi? Ponad tydzień temu, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie poinformował, że od 1 lipca dojdzie do dużych zmian. Mianowicie mowa o przejęciu dotychczas zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie Punktów Sprzedaży Biletów i przekształcenie je w Punkty Obsługi Pasażerów. Jednak mieszkańców bardziej zainteresował fakt, że ZTP od lipca wprowadza również uzupełniającą kontrolę biletów w pojazdach MPK w Krakowie, tym samym poszukując nowych pracowników. W przeddzień wprowadzenia zmian, firma Rewizor, która aktualnie zajmowała się kontrolą biletów w pojazdach MPK rozwiązała umowę z miastem.

📢 Niecodzienna akcja strażaków. Ratowali węża, który utknął na posesji pod Krakowem Do nietypowej akcji zostali wezwani strażacy z OSP Tenczynek w gminie Krzeszowice. W czwartek, 29 czerwca pojechali ratować węża, który utknął na jednej z posesji w ich miejscowości. Wąż został uwięziony w napędzie urządzenia do otwierania bramy w ogrodzeniu podwórka jednego z gospodarstw w Tenczynku. 📢 Pojazd wpadł w betonowy most. Rozbił samochód przez niebezpieczny manewr, który wymusił inny kierowca Do wypadku samochodu osobowego i rozbicia go o elementy betonowego mostu doszło w Mnikowie w gminie Liszki. W czwartek, 29 czerwca, późnym wieczorem do akcji ratowniczej podczas tego zdarzenia zostali wezwani strażacy z OSP Mników i OSP Czułów oraz policja.

