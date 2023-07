Prasówka z całego tygodnia 23.07.2023 w Krakowie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Krakowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 16.07 a 22.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Niezwykłe klatki schodowe w Krakowie. Są długie, zakręcone i zachwycają swoim pięknem. Tu schody pną się i hipnotyzują”?

Przegląd tygodnia: Kraków, 23.07.2023. 16.07 - 22.07.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Niezwykłe klatki schodowe w Krakowie. Są długie, zakręcone i zachwycają swoim pięknem. Tu schody pną się i hipnotyzują Niektóre stare kamienice, kryją w sobie wiele wyjątkowych i pięknych skarbów. Zachwycające ściany, zdobienia, ale i klatki chodowe przyciągają miłośników oryginalnych wnętrz, a także cieszą oko odwiedzających. Te najstarsze - często odnowione i odświeżone można znaleźć w rejonie Starego Miasta oraz Kazimierza, ale nie tylko. Są one szczególnie cenne, ponieważ nowe budownictwo znacznie odbiega od dawnych standardów, dlatego wiele z nich można traktować jako prawdziwe dzieła sztuki. Zobaczcie sami. 📢 Tyniec. 74-letni mężczyzna w ciężkim stanie trafił do szpitala po pobiciu przez młodych ludzi. "Uderzali go pięściami w brzuch i klatkę" 74-letni mężczyzna w ciężkim stanie trafił do szpitala po tym, jak pobiła go grupa młodych ludzi. Do tego zdarzenia doszło w piątek (21 lipca) ok. godz. 17 przy ul. Walgierza Wdałego w Tyńcu. Po utarczce słownej z 20-latkami mężczyzna został uderzony pięściami w klatkę piersiową i brzuch. Nadal jest pod opieką lekarzy.

📢 Nowe inwestycje na Zabłociu. Akademik będzie mieć sąsiadów. Przemysłowy obszar Krakowa zmienił się w ogromne zagłębie mieszkań i biur Przy ulicy Romanowicza na Zabłociu wyrośnie budynek usługowy z garażem podziemnym. Teren budowy ogrodzono blachą, wjechał ciężki sprzęt. Tuż obok powstaje osiedle mieszkaniowe, część inwestycji wygląda już na gotową. W ostatnich latach Zabłocie zmieniło się nie do poznania. Niegdyś przemysłowa część Krakowa z wieloma zakładami produkcyjnymi została zalana betonem, blokami i biurowcami. W dawnych budynkach Telpodu powstał również duży prywatny akademik, a teraz wypełnia się przestrzeń dookoła niego.

Tygodniowa prasówka 23.07.2023: 16.07-22.07.2023 Kraków: pozostałe wydarzenia

📢 Kraków. Rudy, rdzawy Lidl powstał na Woli Justowskiej. Otwarcie w sobotę 22 lipca Na Woli Justowskiej w Krakowie powstał nowy market Lidl. Jest dość nietypowy. Pokryty rudą stalą wygląda jakby już... zardzewiał. To efekt użycia stali kortenowskiej na elewacji obiektu. Lidl stanął przy ulicy Chełmskiej. Otwarcie sklepu zaplanowano na 22 lipca.

📢 Zobacz, co wymyślili Janusze Projektowania! Ich pomysły to albo genialne arcydzieła, albo totalne koszmarki - co zaskoczyło internautów? Oto Janusze Projektowania i ich GENIALNE pomysły! Toaleta o szklanych drzwiach, samotna furtka bez płotu na chodniku, dywan na pasach, patodeweloperka, "studzienka - pułapka" na ścieżce rowerowej, drzewo na przystanku czy zamknięty dla ruchu pieszego... chodnik. Sporo tych absurdów! 📢 Czy bilety MPK w Krakowie są drogie? Porównaliśmy ceny z innymi miastami! W naszym materiale zestawiliśmy ze sobą 12 największych polskich miast. Zobaczcie, w których miejscowościach bilety komunikacyjne są najdroższe, a w których ceny to istne marzenie… 📢 Mandaty grozy na polskich plażach. Za te wykroczenia zapłacisz srogą karę. Sprawdź, czego nie można robić na plaży w trakcie wakacji 2023 Mandaty grozy na polskich plażach? Jak najbardziej. Nie tylko słynne paragony z restauracji i barów straszą kwotami. Jeśli nie będziemy przestrzegać prawa, wakacje będą nas sporo kosztować, a przyjemność z plażowania zamieni się w finansowy koszmar. To efekt wysokich mandatów karnych, które nałoży na nas policja lub straż miejska. Za pojedyncze wykroczenie mandat może wynieść nawet 5000 zł! Przejdź do galerii zdjęć i sprawdź, za jakie zachowanie możesz otrzymać karę i jaka jest jej wysokość. Pamiętaj, tego na plaży nie możesz robić!

📢 Tak było na koncercie Stinga w Krakowie! Jedna z największych gwiazd popu zachwyciła fanów W czwartek 20 lipca w krakowskiej Tauron Arenie scenę i swoich fanów oczarował Sting - jedna z największych gwiazd popu i rocka. Usłyszeliśmy najpopularniejsze przeboje z jego kariery, a fani licznie zgromadzeni pod sceną mogli oddać się muzycznym romantycznym, i pełnym emocji brzmieniom przy takich hitach, jak: "Message In The Bottle", "Walking On The Moon", "Roxanne". Tak ikona lat 70. i 80. poruszyła Krakowem. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Oto ścieżka w koronach drzew w Ciężkowicach. Spacery podniebną trasą to nowy turystyczny przebój regionu tarnowskiego. Ceny, dojazd Ciężkowice kilka lat czekały na wybudowanie ścieżki w koronach drzew. W końcu jest! Największa turystyczna atrakcja regionu tarnowskiego została w czwartek (20 lipca) oficjalnie otwarta. W weekend 22-23.07 wizyta tutaj na pewno znajdzie się w planach wielu turystów. Ile kosztuje wstęp na ścieżkę? Ceny podajemy poniżej. Ciężkowice znajdują się trzy kwadranse jazdy samochodem od Tarnowa i dwie godziny od Krakowa.

📢 Pogrzeb 24-letniego Patryka P. Zginął w tragicznym wypadku przy moście Dębnickim w Krakowie W piątek, 21 lipca, na krakowskim cmentarzu Grębałów odbył się pogrzeb 24-letniego Patryka P., który zginął podczas głośnego wypadku, do którego doszło w nocy z 14 na 15 lipca przy moście Dębnickim. To on kierował autem. Żegnali go bliscy i znajomi. 📢 Wiemy, z jaką prędkością pijany Patryk P. jechał tuż przed tragicznym wypadkiem. Prędkość obliczono dzięki monitoringowi Z analizy monitoringu wynika, że żółte renault megane ostatnie pół kilometra przed wypadkiem pokonało w 12 sekund. - Z tego łatwo można obliczyć, że średnia prędkość auta wynosiła 150 km/h. Wiemy, że po przejechaniu przez torowisko na ul. Piłsudskiego samochód przyśpieszył. Oznacza to, że w pewnym momencie prędkość pojazdu była wyższa - mówi prok. Rafał Babiński, szef Prokuratury Okręgowej w Krakowie, który prowadzi śledztwo w sprawie tragicznego wypadku w pobliżu mostu Dębnickiego.

📢 Policjanci w każdym tygodniu przeprowadzają akcję "Nielegalne wyścigi". A w Krakowie funkcjonuje legalny tor do szybkiej jazdy autami Nocne wyścigi na krakowskich ulicach to zmora tego miasta. Kierowcy sprawdzają swoje zdolności, a także możliwości sportowych samochodów w centrum Krakowa, jak również na jego obrzeżach. Anna Wolak-Gromala z Zespołu Prasowego KMP w Krakowie tłumaczy, że w trakcie jednej interwencji w sprawie tzw. "nielegalnych wyścigów" funkcjonariusze ujawniają nawet 30-40 pojazdów. Częściej jednak są to kilkuosobowe grupy. Policjanci przypominają, że w Krakowie nie odbywają się żadne imprezy czy zawody tego typu oraz, że na terenie miasta funkcjonuje legalny tor do jazdy na ul. Rzepakowej.

📢 Powstanie obwodnica Zabierzowa z tunelem i czterema mostami. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach rządowego programu W połowie 2027 roku ma zostać oddana do użytku obwodnica Zabierzowa. Na tę inwestycję mieszkańcy tej gminy czekali od wielu lat. W piątek (21 lipca) w krakowskim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisano umowę na budowę nowej drogi o długości ponad 10 km, która połączy okolice węzła Modlniczka i Rudawy. Na trasie powstanie m.in. ok. 300-metrowy tunel.

📢 Kraków. Pod kolejowymi estakadami zaczęli robić park. Do efektu z wizualizacji daleka droga W ostatnim czasie rozpoczęły się prace związane z budową Parku Kolejowego pod estakadami w Krakowie, przy ulicy Blich. Pierwszym krokiem są roboty ziemne takie jak przyłącza wodno-kanalizacyjne, czy instalacje elektryczne pod przyszłe oświetlenie. Pierwszy etap prac został zaplanowany do wysokości zabezpieczonych na ten cel środków w kwocie ponad 3 mln zł. To o wiele za mało niż trzeba będzie wydać, by park wyglądał jak na wizualizacjach. Do tego byliśmy na miejscu, i prace faktycznie prowadzone są na razie w wąskim zakresie, bo robotników nie widać, a pod estakadami parkują samochody. Zapewne z czasem się to zmieni... 📢 Tak się piło w PRL! Z sokiem lub bez, czyli o ulicznych saturatorach słów klika. Pamiętacie "gruźliczankę"? Kilka szklanek, wózek na kółkach z parasolem lub bez, butla ze sprężonym gazem i sok lub dwa do wyboru. Czasami łańcuch z kłódką. Tak się piło w PRL! Smak wody sodowej z saturatora wspominamy z sentymentem do dziś. Nazywa była złośliwie gruźliczanką. Bo kto to widział, żeby szklankę po kliencie przepłukiwać byle jak w zimnej wodzie! Ale i tak do saturatorów ustawiały się kolejki.

📢 Co robić w weekend w Krakowie? Najlepsze wydarzenia 21 do 23 lipca: Summer Animation Days, Krakowski Kiermasz Książki i premiera Barbie! Kolejny lipcowy weekend w Krakowie to zdecydowanie nie lada gratka dla aktywnych! W mieście bowiem odbędzie się masa ciekawych wydarzeń. Będzie się sporo działo. Zobaczcie sami najlepsze wydarzenia 21 do 23 lipca. 📢 Pielęgniarz anestezjologiczny z krakowskiego szpitala nie lubi się przechwalać. Za to chwalą go inni! Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie bez wątpienia może być dumny ze swojej kadry pracowniczej. Jonasz Waśko, pielęgniarz z 14-letnim stażem, który pochodzi z Nowego Sącza i stanowi najlepszy filar Pielęgniarstwa Anestezjologicznego we wspomnianym szpitalu, wykazał się ogromną odwagą, jednak postanowił to zachować dla siebie. Tymczasem do szpitala przyszedł list gratulacyjny od komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej, który wszystko wyjaśnił.

