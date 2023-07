Co robić w weekend w Krakowie? Najlepsze wydarzenia 21 do 23 lipca: Summer Animation Days, Krakowski Kiermasz Książki i premiera Barbie!

Kolejny lipcowy weekend w Krakowie to zdecydowanie nie lada gratka dla aktywnych! W mieście bowiem odbędzie się masa ciekawych wydarzeń. Będzie się sporo działo. Zobaczcie sami najlepsze wydarzenia 21 do 23 lipca.

Wydarzenia w Krakowie. Zobacz co będzie się działo w weekend!

Przejdź do galerii i zobacz, co ciekawego będzie można robić w Krakowie w weekend od 24 do 26 marca, Chcąc przejść do kolejnego zdjęcia, przesuwaj w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

To będą intensywne dni!

Nadchodzące dni będą w Krakowie niezwykle intensywne! Zapowiada się masa wydarzeń, w których warto wziąć udział. Jak co tydzień, nie zabraknie cyklicznych wydarzeń muzycznych z udziałem niezwykłych artystów, interesujących festiwali oraz plenerowych seansów!

Come on Barbie, let's go party!

Z okazji premiery długo wyczekiwanej produkcji "Barbie" live-action, w Krakowie również odbędzie się świętowanie w postaci masy ciekawych imprez z motywem kultowej lalki. To okazja nie tylko dla miłośniczek Barbie, ale także dla fanów dobrej zabawy i świetnego kina.

iPolitycznie - dwugłos w sprawie Wołynia polskiego i ukraińskiego IPN