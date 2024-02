Prasówka tygodniowa z 4.02.2024 w Krakowie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Krakowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 28.01 a 3.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Studniówka 2024. Tak bawili się uczniowie klas maturalnych XXVIII LO w Krakowie”?

Przegląd tygodnia: Kraków, 4.02.2024. 28.01 - 3.02.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Studniówka 2024. Tak bawili się uczniowie klas maturalnych XXVIII LO w Krakowie Tegoroczni maturzyści z XXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Bednarskiego w Krakowie bawili się na studniówce w sobotę 3 lutego. W balu wzięło udział ok. 140 osób, przede wszystkim 92 uczniów czterech najstarszych klas. Studniówka oznacza zbliżającą się maturę, ale także świetną zabawę z przyjaciółmi. Warto obejrzeć zdjęcia z tego wydarzenia! 📢 Studniówka 2024 VI LO w Krakowie. W Starej Zajezdni maturzyści zaszaleli, by zapomnieć o tym, co nadchodzi... Kto w sobotę spacerował ulicami Kazimierza mógł usłyszeć jak bawią się przyszli maturzyści z VI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. Tradycyjnie już, w Starej Zajezdni przy ul. Wawrzyńca, odbyła się studniówka tej prestiżowej szkoły - słynnego VI LO. Osiem klas, ponad 200 uczniów, 100 osób towarzyszących i oczywiście 60 nauczycieli i rodziców (bo ktoś musiał czuwać nad tą szaloną imprezą). Zobaczcie te piękne pary, kreacje i doskonałą zabawę na naszych zdjęciach. Aktualnie w Krakowie i całej Małopolsce trwa studniówkowy szał!

📢 Pożar domu w Wieliczce i ofiara śmiertelna. Ogień opanował budynek, w którym przebywały osoby bezdomne W sobotnie popołudnie, 3 lutego doszło do pożaru domu w Wieliczce w okolicy ronda Solidarności. Budynek był formalnie niezamieszkały. Jednak w jednej jego części przebywały osoby bezdomne. Jedna z nich nie żyje. To mężczyzna, został odnaleziony martwy w pomieszczeniu, które ogień opanował najmocniej.

Tygodniowa prasówka 4.02.2024: 28.01-3.02.2024 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Okazje z demobilu. Wojsko sprzedaje mikrobus, łódź, rower stacjonarny i narzędzia. Lutowy przetarg AMW w Krakowie Zbliża się pierwszy w tym roku przetarg Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie. Wykaz pojazdów, przedmiotów i sprzętu już niepotrzebnego wojsku i oferowanego na przetargu liczy prawie 80 pozycji. Pośród najdroższych jest 13-letni samochód skoda octavia combi, którego cena wywoławcza wynosi 15,6 tys. złotych. Do "wzięcia" jest też np. mikrobus lublin, kosy spalinowe i nożyce do żywopłotu, a dla chcących na wiosnę popracować nad formą - zestaw do ćwiczeń z bieżnią i rowerami stacjonarnymi.

📢 Kraków. Ulica Barska i słynny przejazd pod hotelem Forum rozkopany. Powstaje tu droga do... nowego hotelu! W Krakowie, w rejonie osiedla Podwawelskiego trwa inwestycja deweloperska, w ramach której powstanie hotel z mieszkaniami oraz garażem podziemnym przy ul. Konopnickiej (wjazd od strony ul. Barskiej). Obowiązują zmiany w organizacji ruchu. Prace postępują, teren jest mocno rozkopany. Hotel powstanie blisko dawnego hotelu Forum i kompleksu knajp na Bulwarach Wiślanych. Lata temu w Krakowie przejazd pod hotelem Forum stał się powodem wielkiego sporu. 📢 Studniówka 2024. Tak bawili się maturzyści XVI LO w Krakowie. Sceneria balu też była wyjątkowa - Folwark Zalesie Poloneza czas zacząć! Na studniówce krakowskiego XVI LO, czyli popularnej „szesnastki” bawiło się w sumie ok. 200 osób, w tym ponad 100 maturzystów z pięciu klas, o profilach: policyjno-wojskowym, wojskowo-humanistycznym, biologiczno-chemicznym, turystycznym. Zabawa była wyśmienita. Jak udała się studniówka? Jak prezentowali się uczestnicy balu? Zobaczcie naszą relację!

📢 Studniówka 2024. W Starej Zajezdni bawili się licealiści z III LO im. Jana Kochanowskiego w Krakowie Studniówkowe bale krakowskich szkół w pełni. W piątek, 2 lutego w Starej Zajezdni w Krakowie do uroczystego poloneza stanęli uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Krakowie. Zobaczcie jak się prezentowali i bawili tegoroczni maturzyści. 📢 Tragiczny pożar ukryty mieszkania w Krakowie. Jedna osoba nie żyje, nie przeżył też pies Do tragicznego w skutkach pożaru doszło po południu w piątek (2 lutego) przy ul. Mazowieckiej w Krakowie. Straż pożarna otrzymała zgłoszenie o zadymieniu po godzinie 15. Na miejscu strażacy zastali pożar mieszkania w budynku pięciopiętrowym. Z jego wnętrza ewakuowano kobietę w wieku ok. 60 lat, z poparzeniami ciała. Niestety, po chwili ratownicy medyczni, którym kobieta została przekazana, stwierdzili jej zgon. Nie przeżył też pies, który był w mieszkaniu.

📢 Oto najładniejsze pokoje do wynajęcia w Krakowie. Ceny zaskakują! Pokój na wynajem w Krakowie to obecnie jeden z najbardziej deficytowych towarów na rynku nieruchomości. Specjalnie dla was przejrzeliśmy oferty pojawiające się w internecie i musimy przyznać, pokoi do wynajęcia jest jak na lekarstwo. Zobaczcie, co i w jakich cenach udało nam się znaleźć! 📢 Wyjątkowe perełki motoryzacji z lat 90. Takimi autami jeździliśmy po krakowskich ulicach. To były czasy! Mały fiat, polonez caro, duży fiat i daewoo - te pojazdy opanowały krakowskie ulice w latach 90. Na rynku brakowało samochodów, więc był to czas, kiedy praktycznie nie istniały korki. Wyobrażacie sobie Kraków w takiej sytuacji dziś? Zobaczcie, jak to wyglądało ponad 30 lat temu! 📢 Biprostal na archiwalnych zdjęciach. Przez 25 lat był najwyższym budynkiem Krakowa Zbudowano go w 1965 roku i przez kolejne ćwierć wieku był najwyższym budynkiem Krakowa. Tak wyglądały okolice Biprostalu w latach 60. i 70. Parking po drugiej stronie ulicy ma długą tradycję.

📢 Oto najpiękniejsze pary ze studniówek 2024 w Krakowie! To one przyciągały wzrok Sezon studniówkowy 2024 w Krakowie trwa w najlepsze! Zobaczcie zdjęcia uroczych par z balów maturalnych w krakowskich szkołach. Może znajdziecie tam siebie. Piękni, młodzi, roztańczeni. Te pary wpadły w oko naszym fotoreporterom. Zestawienie ma charakter subiektywny. 📢 Najdroższe i najtańsze mieszkania w Krakowie. Oto ranking dzielnic 2024. Różnica w cenie to nawet 6 tys. zł za metr kwadratowy! Nietrudno zgadnąć, że najdroższą dzielnicą w Krakowie jest Dzielnica I Stare Miasto. Jak podaje Portal sonarhome.pl cena za 1 metr kwadratowy mieszkania wynosi tutaj 17026 zł, co stanowi kwotę o 3503 zł wyższą od średniej ceny w mieście ogółem. W najtańszej dzielnicy Krakowa możemy kupić mieszkanie tańsze nawet o blisko 6 tys. złotych za metr kwadratowy. Gdzie można kupić najtańsze, a gdzie najdroższe mieszkanie w Krakowie w 2024 roku? Sprawdźcie raport cenowy!

📢 Weekend w Krakowie? Oto najciekawsze wydarzenia w mieście w dniach od 2 do 4 lutego! Nieco mroźny, choć również słoneczny początek lutego może być nieco nostalgiczny... Ale głowa do góry - w mieście wcale nie musi być szaro, buro i ponuro! Co więcej, będzie kolorowo, emocjonalnie i pysznie ze względu na liczne wydarzenia, które odbędą się w nadchodzących dniach. Zobacz, co będzie się działo! 📢 Kraków. Tak mógłby zmienić się plac Kossaka. Dziś okupowany przez samochody i budy z kebabem. Zobaczcie wizję studentki Plac Kossaka w Krakowie, położony na końcu zieleńca biegnącego wzdłuż ulicy Retoryka. Miejsce z widokiem na Wawel. Oaza spokoju w pobliżu ruchliwych Alej Trzech Wieszczów. To miejsce mogłoby zostać lepiej wykorzystane. Stało się natomiast parkingiem dla walczących o każdy skrawek aut, otoczonym budami z kebabem. Zarząd Zieleni Miejskiej ma swoją koncepcję na przebudowę tego miejsca, ale prace nie mogą ruszyć. Tymczasem studentka Politechniki Krakowskiej stworzyła własną wizję. Zobaczcie na wizualizacjach i przeczytajcie opis.

📢 Studniówka 2024. Tak na balu przedmaturalnym bawili się uczniowie Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie Tradycyjnym polonezem maturzyści z krakowskiego Zespołu Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie rozpoczęli swój przedmaturalny bal. Zabawa była przednia! Chcecie to przeżyć jeszcze raz? Zajrzyjcie do naszej galerii! 📢 Kraków. Kompleks handlowy przy Zakopiańskiej rozrośnie się. Budują Max Premium Burgers Okolice ulicy Zakopiańskiej, u stóp Sanktuarium w Łagiewnikach, to chyba największy kompleks handlowy w Krakowie. Sklepy ciągną się od rzeki Wilgi aż po ulicę Kubusia Puchatka. Park Handlowy Zakopianka, Makro, Decathlon, Castorama, pełno salonów meblowych i wiele innych sklepów. A niedługo pojawi się druga w Krakowie restauracja szwedzkiej sieci Maxi Premium Burgers. Budowa już trwa u zbiegu ulic Zakopiańskiej i Armatury.

📢 Obnażali się i onanizowali na ulicach Krowodrzy i centrum Krakowa. Teraz zajmie się nimi sąd Dwóch mężczyzn, którzy w ostatnim czasie obnażali się w miejscach publicznych na terenie Krakowa, usłyszało zarzuty nieobyczajnego wybryku. Teraz o ich losie zdecyduje sąd. Jeden straszył przechodniów w rejonie Krowodrzy, a drugi w centrum Krakowa.

📢 Kraków. Minęło pół roku od rozstania Rewizora z ZTP. Liczba kontroli biletów w autobusach i tramwajach znacznie spadła Kiedy 30 czerwca ub.r.. firma Rewizor poinformowała, że zrywa umowę z miastem dotyczącą kontroli biletów w pojazdach MPK w Krakowie, ZTP wzięło ten obowiązek na siebie. Sprawdziliśmy, jak radzi sobie po 6 miesiącach bez Rewizora. Okazuje się, że choć kontrole się odbywają to... nie jest ich tyle, co kiedyś. 📢 Kraków. W Mistrzejowicach otwarto nową krytą pływalnię. Kolejne baseny są w planach W czwartek (1 lutego) w Krakowie otwarto basen z ruchomym dnem przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 na os. Bohaterów Września w Nowej Hucie. To kolejna kryta pływalnia, która ma służyć mieszkańcom.

