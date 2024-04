Garnizonowy Ośrodek Szkolenia 6 Brygady Powietrznodesantowej Pasternik stał się bazą Spartakiady dla małopolskich uczniów

Cel i idea Spartakiady

Spartakiada sportowo-obronna to nie tylko okazja do sportowej rywalizacji, ale przede wszystkim platforma umożliwiająca uczniom prezentację umiejętności nabytych w ramach programu edukacji wojskowej. Projekt, będący inicjatywą Ministerstwa Obrony Narodowej, skierowany jest do szkół średnich uczestniczących w Oddziałach Przygotowania Wojskowego, Branżowych Oddziałach Wojskowych oraz programie CyberMIL z Klasą.

Rywalizacja opierała się na wykonaniu dziewięciu zadań, które miały na celu nie tylko sprawdzenie sprawności fizycznej uczestników, ale również ich umiejętności pracy zespołowej, spostrzegawczości, a także wiedzy z zakresu topografii wojskowej i survivalu. Zadania te stanowiły wyzwanie dla uczniów, wymagając od nich zarówno siły, jak i sprytu.