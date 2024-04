Kraków. Rozbudowa szkoły na Złocieniu z rządowym dofinansowaniem. Kiedy powstanie?

W ramach inwestycji powstanie dodatkowy, samodzielny budynek szkoły o powierzchni około 4400 m2, z którego będzie mogło korzystać około 440 uczniów. Lekcje będą odbywały się w 17 salach, przystosowanych do nauczania podstawowego klas I–VIII. Kuchnia z jadalnią zadbają o codzienne posiłki, a sala gimnastyczna z zapleczem sanitarnym i szatniami oraz widownią na antresoli, w tym wielofunkcyjne boisko sportowe, zapewnią doskonałe warunki do rozwijania różnorodnej aktywności fizycznej, a także do organizacji zawodów sportowych. W budynku znajdą się również świetlica i całe niezbędne do funkcjonowania placówki zaplecze: szatnie, sanitariaty, pomieszczenia techniczne i administracyjne, archiwum. Teren wokół szkoły zostanie zagospodarowany, powstaną ciągi piesze i parking.