Prasówka tygodniowa z 1.10.2023 w Krakowie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Czy to dobry czas na nadrobienie zaległości informacyjnych z tygodnia? Zobacz, które wiadomości mieszkanki i mieszkańcy Krakowa czytali w ostatnim tygodniu najchętniej

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Krakowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 24.09 a 30.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wyścig Tomasza Marczyńskiego w Puszczy Niepołomickiej. Kolarze amatorzy nie przestraszyli się deszczu. Zdjęcia”?

Przegląd tygodnia: Kraków, 1.10.2023. 24.09 - 30.09.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Wyścig Tomasza Marczyńskiego w Puszczy Niepołomickiej. Kolarze amatorzy nie przestraszyli się deszczu. Zdjęcia Już po raz szósty doszło do wyścigu w Puszczy Niepołomickiej, którego patronem był Tomasz Marczyński. Fatalna pogoda - opady deszczu - zresztą, który to już raz podczas tego wyścigu (?!) nie odstraszyły śmiałków i grono kolarzy amatorów pomknęło trasą po Puszczy Niepołomickiej, sprzed zamku. 📢 W Galerii Krakowskiej na fanów motoryzacji czeka niespodzianka. Skoda pokazała swoje najznakomitsze modele z początków XX wieku Škoda… wjeżdża na salony, a dokładniej pod dach Galerii Krakowskiej. Kultowe modele tej czeskiej marki – sportowe, zabytkowe (z okazałych linii Tudor oraz Laurin&Klement) oraz współczesne można zobaczyć na wyjątkowej ekspozycji „Škoda: skarby czeskiej legendy motoryzacji”, na którą Galeria Krakowska zaprasza od 28 września do 14 października.

📢 Prezes Cracovii Janusz Filipiak w ciężkim stanie Twittera obiegła przerażająca wieść – Janusz Filipiak – prezes MKS Cracovia jest w stanie krytycznym, został przewieziony do Szpitala Uniwersyteckiego przy ul. Jakubowskiego.

Tygodniowa prasówka 1.10.2023: 24.09-30.09.2023 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Przebiegli 5 kilometrów dla przyjemności. Dziesiątki osób wzięły udział w Park Run Młynówka Królewska W sobotni poranek, kilkadziesiąt osób biegiem, truchtem bądź też marszem pokonało nową trasę parkrun Młynówka Królewska na dystansie 5km. Udział w zabawie mógł wziąć każdy kto czuł się na siłach. Tu nie liczył się bowiem czas ani zajęte miejscem a dobra atmosfera.

📢 Horoskop dzienny na 30 września 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w sobotę Horoskop dzienny na sobotę 30 września dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Kraków. Muzeum Ruchu Harcerskiego w "Łapiance" oficjalnie otwarte. Andrzej Duda: "dziękuję, że jest w moim mieście" Bardzo dziękuję za to, że jest to muzeum. Dziękuję za to, że jest w moim mieście, w którym się wychowałem i w którym należałem do harcerstwa od dzieciństwa - mówił w czasie oficjalnego otwarcia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Forcie 52a "Łapianka" w Krakowie prezydent Polski Andrzej Duda. - W tym gronie nie trzeba nikomu tłumaczyć, że wszystko w historii Polski zaczynało się w Krakowie. Tak też było z ruchem harcerskim - mówił z kolei prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

📢 Od początku roku 215 włamań w Krakowie. Zapalone światło, listy w skrzynce, czy też nieodśnieżanie podwórko to wskazówki dla włamywacza Tylko od początku bieżącego roku do końca sierpnia krakowska policja odnotowała 215 włamań na terenie miasta. Do największej liczby włamań doszło w czerwcu w dzielnicach: X Swoszowice, XI Podgórze Duchackie i XII Bieżanów-Prokocim - łącznie doszło tam do 22 włamań. Jak również pokazują policyjne statystyki, włamywacze w Krakowie byli najbardziej aktywni w styczniu (36 włamań), lutym (27), marcu (43), a także maju (33) i czerwcu (36). Jak wskazuje policja, włamywacze obserwując wcześniej mieszkania, zwracają uwagę choćby na regularność wyjmowania poczty ze skrzynek, odgarniania śniegu z podjazdów, czy też godziny zapalania światła w mieszkaniach. Z reguły tak błahe rzeczy, mogą się okazać kluczowymi wskazówkami dla złodziei.

📢 Dramatyczna śmierć dziecka w zbiorniku z wodą pod Krakowem. Śledztwo prokuratury na terenie przedszkola w Zabierzowie Wielka żałoba panuje w Zabierzowie po tragicznej śmierci dziecka w prywatnym przedszkolu. Czteroletni chłopiec wpadł do zbiornika z wodą, który był na terenie placu zabaw, między urządzeniami dla najmłodszych. Sprawa przyniosła wiele wątpliwości, pytań o istnienie zbiornika i jego zabezpieczenie. 📢 Pożegnanie prof. Aleksandra Brücknera. Wybitny historyk literatury spoczął na Cmentarzu Rakowickim W uniwersyteckiej kolegiacie św. Anny odbyła się uroczysta msza pogrzebowa prof. Aleksandra Brücknera. Wybitny historyk literatury i kultury polskiej zmarł w 1939 roku, a jego szczątki spoczęły na Cmentarzu Tempelhofer Parkfriedhof w Berlinie. Mogile grozi jednak likwidacja dlatego zdecydowano o przeniesieniu prochów profesora na polską ziemię. Aleksander Brückner został pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie wraz ze swoją żoną Emmą.

📢 Kraków. Rozbudowa al. 29 Listopada: kolejny etap prac w rejonie ul. Powstańców. Wideo, zdjęcia z drona Przed nami drugi etap czasowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu rozbudowywanej al. 29 Listopada i ul. Powstańców. Zmiany zostaną wprowadzone w środę, 4 października, o godz. 7. Ulica Powstańców zostanie zamknięta na odcinku od wjazdu do sklepu Biedronka do zjazdu do nieruchomości pod numerem 16, z wyłączeniem mieszkańców posesji przy ul. Powstańców nr 10 i 14. Z kolei od 6 października zmiany dotkną odcinka bliżej granicy Krakowa. 📢 Weekend w Krakowie. Co robić w dniach 29 września do 1 października: Noc Naukowców, Kino Samochodowe, integracje studenckie Pierwszy październikowy weekend oznacza nic innego, jak masę ciekawych wydarzeń dla studentów (i nie tylko)! Będzie się działo! Sprawdźcie, co robić w najbliższych dniach w Krakowie.

📢 Kraków. Uniwersytet Jagielloński w niedzielę po raz 660. zainauguruje rok akademicki W niedzielę 1 października w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbędzie się uroczysta inauguracja 660. roku akademickiego w tej najstarszej polskiej uczelni. Zgodnie z tradycją ulicami Krakowa przejdzie orszak profesorów - wyruszy z Collegium Maius, najstarszego budynku uniwersyteckiego, by dotrzeć na ul. Krupniczą. Tu, w auli Auditorium Maximum UJ, odbędzie się immatrykulacja studentów. Na progu nowego roku akademickiego UJ poinformował w czwartek o wynikach tegorocznej rekrutacji na studia i o planach uczelni na najbliższy rok. 📢 W dawnym forcie w Krakowie powstało muzeum opowiadające o ruchu harcerskim Tu ognisko nigdy nie gaśnie, a harcerskie piosenki nie milkną. Na „Harcerskie ścieżki”, wystawę opowiadającą o historii ruchu i harcerskim życiu, stworzoną przez organizacje harcerskie, zaprasza Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie. - To muzeum będzie sukcesem na tyle, na ile wychodząc stąd, zwiedzający będą mówili: harcerstwo to fajna przygoda – mówi Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa.

📢 Wielka tragedia w Zabierzowie. Nie żyje czteroletnie dziecko, które wpadło do zbiornika z wodą na terenie przedszkola Do tragicznego zdarzenia doszło w Zabierzowie na terenie przedszkola i żłobka przy ul. Leśnej. W czwartek, 28 września około godz. 15 czteroletnie dziecko wpadło do zbiornika wypełnionego wodą. Małego chłopca nie udało się uratować. Strażacy wydobyli je ze zbiornika. Przybyli na miejsce ratownicy reanimowali chłopca, ale to nie przyniosło skutku, lekarz stwierdził zgon. 📢 Takimi cackami jeździliśmy po krakowskich ulicach w latach 90. To były czasy! Mały fiat, polonez caro, duży fiat i daewoo - te pojazdy opanowały krakowskie ulice w latach 90. Na rynku brakowało samochodów, więc był to czas, kiedy praktycznie nie istniały korki. Wyobrażacie sobie Kraków w takiej sytuacji dziś? Zobaczcie, jak to wyglądało jeszcze niemal 30 lat temu!

📢 Sławomir Peszko prywatnie. Tak żyje trener Wieczystej Kraków i włodarz Clout MMA! Żona, dzieci, Lewandowscy Sławomir Peszko to jeden z najpopularniejszych polskich piłkarzy. Podczas swojej sportowej kariery grał w zagranicznych oraz polskich klubach. Ostatnio zadebiutował w roli trenera tymczasowego w klubie Wieczysta Kraków. Jest też jednym z włodarzy federacji freakfightowej Clout MMA, a tym samym, prężnie działa w świecie internetu. Jaki jednak prywatnie jest Sławomir Peszko? Jak wygląda jego życie poza boiskiem i oktagonem? Zobaczcie sami. 📢 Tak wyglądają wnętrza w podkrakowskim domu Wersow i Friza. Zobaczcie, jak mieszkają najpopularniejsi polscy influencerzy! Friza i Wersow chyba nikomu, kto na co dzień korzysta z internetu, nie trzeba przedstawiać. Para od początku swojej działalności internetowej związana jest z Krakowem. To tutaj był pierwszy dom słynnej "Ekipy", która wyniosła ich oboje na wyżyny popularności. Nie dziwi więc fakt, że również w pobliżu Krakowa zdecydowali się zakupić swój pierwszy, rodzinny dom, w którym obecnie mieszkają ze swoją córeczką Mają, a także dwoma pieskami rasy pomeranian: Chmurką i Burzą. Zobaczcie jego wnętrza.

📢 Gdzie w Krakowie postawią nowe fotoradary? Zdaniem władz miasta powinno być ich jeszcze więcej W Krakowie funkcjonują trzy fotoradary. W tym roku planowane jest uruchomienie dwóch kolejnych. Zdaniem władz Krakowa powinno być więcej takich urządzeń, aby wpłynąć na bezpieczeństwo na krakowskich drogach, w tym ograniczyć nielegalne nocne wyścigi. Przejdź do GALERII, by zobaczyć jak funkcjonują fotoradary, urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości, a także sprawdzające czy auta przejeżdżają na czerwonym świetle. 📢 Kraków. Nad Wisłą, u stóp Wawelu, powstaje kolejny blok. Kiedyś ten teren należał do miasta Obok Hotelu Sheraton, tuż nad Wisłą, deweloper wciska kolejny budynek, w którym znajdą się mieszkania oraz biura. Blok powstaje między nowoczesną a starą, niską zabudową. Już na pierwszy rzut oka można dostrzec, że część mieszkań będzie zacienionych. Nieruchomość jest cofnięta, osłonięta od drogi innymi budynkami. Z lotu ptaka widać, że rejon ulicy Powiśle mocno się zabudował. Zieleni jest niewiele, a warto przypomnieć, że kiedyś były tam stawy oraz nadwiślańskie mokradła.

📢 Kraków. Kładą tory tramwajowe na terenie budowy węzła Grębałów na Wzgórzach Krzesławickich Podróżowanie tramwajem ze Wzgórz Krzesławickiej jest mocno utrudnione od wakacji. W związku z budową trasy S7 przebudowywana jest również trasa tramwajowa wraz z pętlą. Aktualnie tory układane są wzdłuż ulicy Kocmyrzowskiej w kierunku przystanku "Darwina". Urzędnicy planują, że w listopadzie właśnie do tego przystanku wrócą kursy tramwajów.

