Tygodniowy przegląd prasy 7.01.2024: Kraków, 31.12-6.01.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

31.12 a 6.01.2024

Przegląd tygodnia: Kraków, 7.01.2024. 31.12 - 6.01.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Wspólnie kolędowali w świątecznym tramwaju MPK Kraków ZDJĘCIA W sobotę, 6 stycznia, na ulice Krakowa wyjechał świąteczny tramwaj, w którym śpiewano kolędy. Inicjatywa MPK okazała się wielką atrakcją. 📢 Kraków. Tłumy w schronisku dla zwierząt. Krakowanie pokazali klasę i serce. Biorą zwierzaki by przeczekały mróz Tłumy w krakowskim schronisku dla zwierząt przy ulicy Rybnej. Krakowianie przyszli by zabrać zwierzaki do swoich domów na okres nadchodzących mrozów. Odpowiedzieli tym samym na apel opiekunów zwierząt, bo choć schronisko zmodernizowane ostatnio to wiadomo, że nie da tyle ciepła i serca co prawdziwy dom i mili tymczasowi właściciele. Oczywiście wszyscy liczą, że cześć zwierząt nie wróci już do schroniska w Krakowie i tym samym znajdzie nowy dom.

📢 Przez Kraków przeszedł Orszak Trzech Króli. W uroczystościach uczestniczyły tłumy mieszkańców ZDJĘCIA W sobotę, 6 stycznia, w Krakowie odbyła się 14. edycja Orszaku Trzech Króli. Tradycyjnie, jak co roku, trzy orszaki wyruszyły z trzech punktów miasta, aby spotkać się na Rynku Głównym i razem oddać pokłon dzieciątku. Podczas wydarzenia zbierano fundusze na pomoc osobom bezdomnym.

Tygodniowa prasówka 7.01.2024: 31.12-6.01.2024 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak żyje i mieszka Viki Gabor. Młoda piosenkarka z Krakowa na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Ma swój styl! Viki Gabor podbiła serca Polaków świetnymi występami w programie The Voice Kids oraz zwycięstwem na Eurowizji Junior. To gwiazda młodego pokolenia, która w ekstremalnie krótkim czasie stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w polskim show-biznesie. Ma przy tym wielkie grono oddanych fanów, ale także budzi kontrowersje. Ma dopiero 16 lat, mieszka z rodziną w Krakowie, a na koncie ma wiele spektakularnych sukcesów. Na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Ma swój styl! Przejdź do galerii zdjęć i zobacz jak żyje na co dzień Wiktoria Gabor!

📢 Kraków. Kwiatomat stanął na Ruczaju przy galerii handlowej Atut. Jakie ceny? Po pączkomacie, który pojawił się w 2023 roku na Kazimierzu, mamy kolejną maszynę, która może się przydać w razie potrzeby. Np. gdyby ktoś chciał przeprosić żonę, że wraca "podchmielony", to pyk - bukiecik i można pukać do drzwi. Kwiatomat stanął przy Centrum Handlowym Atut przy ul. Czerwone Maki 33 (na parkingu obok schowków na przesyłki - od strony Media Expert, Jysk). Czynny jest 24 godziny na dobę. Jakie kwiaty i ceny? 📢 Tak Kraków wyglądał 15 lat temu. Nie do wiary, jaka zmiana. W 2009 roku to było inne miasto! Regularnie na naszych łamach pokazujemy Państwu zdjęcia sprzed lat, które dosadnie pokazują, jak zmienił się Kraków. Rozpoczęliśmy 2024 rok, więc zobaczcie, jak miasto wyglądało 15 lat temu, czyli w 2009 roku. Wiadomo, że w stolicy Małopolski nie było wtedy jeszcze Tauron Areny czy Centrum Kongresowego. Ale to tylko najbardziej transparentne przykłady. To było drastycznie inne miasto.

📢 Święto Trzech Króli w Krakowie. Orszaki opanują ulice i wstrzymają na chwilę ruch W sobotę, 6 stycznia br. ulicami Krakowa po raz kolejny przejdzie Orszak Trzech Króli, który wyruszy równocześnie z trzech punktów miasta – z katedry na Wawelu, salezjańskiego parku Wioski Świata oraz z placu Matejki. Miasto zapowiada chwilowe utrudnienia w ruchu. 📢 Gdzie zjesz dobrego kebaba w Krakowie? Lista miejsc według rankingu Google. Ocena nie schodzi poniżej 4.7 W wielu miejscach w Krakowie można natknąć się na różnego rodzaju bary i budki z fast foodami oferujące między innymi kebaby. Choć danie to pochodzi z kuchni bliskowschodniej, stało się nieodłącznym elementem kuchni ulicznej w naszym mieście. Gdzie skosztujemy najsmaczniejszych kebabów w Krakowie? Przejdź do galerii i zobacz ranking TOP 15 najlepszych miejsc z kebabem według rankingu Google, których opinia nie schodzi poniżej 4.7.

📢 Budują trasę tramwajową do Mistrzejowic. Zaplanowano kolejne zmiany w organizacji ruchu przy rondzie Polsadu Wykonawcy linii tramwajowej z ul. Meissnera do Mistrzejowic od 11 stycznia planują wprowadzić modyfikacje w obowiązującej czasowej organizacji ruchu. Zmiany mają obejmować fragment ul. Lublańskiej oraz al. Bora-Komorowskiego. W związku z prowadzonymi tam pracami nadal będą duże utrudnienia. 📢 Weekend w Krakowie. Najlepsze wydarzenia w mieście w dniach od 5 do 7 stycznia: Orszak Trzech Króli, Aquaria Tour, Podgórskie Kolędowanie Pierwszy weekend Nowego Roku zapowiada się śpiewająco - i to dosłownie, bo w nadchodzących dniach odbędzie się masa koncertów, podczas których mieszkańcy, w towarzystwie najlepszych artystów, zaśpiewają najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki. Zobacz, co będzie działo się w Krakowie w nadchodzących dniach.

📢 Cogiteon Małopolskie Centrum Nauki niby gotowe, ale kiedy nastąpi otwarcie? Nie wiadomo. Ciągle trwają prace... W sierpniu miały zakończyć się prace budowlane, a uroczyste otwarcie Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon zapowiadano na jesień 2023 roku. Jesień minęła, zaczęła się zima, nikt konkretnego nowego terminu wpuszczenia zwiedzających nie podaje. Obiekt z zewnątrz wygląda na skończony, ale w środku widzimy trwające prace. Zapewne nad główną wystawą. Cennik biletów na razie nie jest też znany.

📢 XIV Ranking Aktorów Krakowskich Łukasza Maciejewskiego. Oni zachwycali w 2023 roku! "Kraków znowu jest teatralną stolicą Polski" Kolejny aktorski ranking, kolejne podsumowanie aktorskich objawień sezonu w Krakowie. W 2023 roku wszystko było ekstremalne i w tym kontekście teatr na pewno nie pozostawał w uśpieniu. Kotłowały się emocje: artystyczne, polityczne, ludzkie. Afery (sytuacja Teatru Dramatycznego w Warszawie), namiętne dyskusje, roszady personalne. W tym wszystkim był jednak także po prostu wspaniały teatr. A Kraków, chętnie ogłaszam to publicznie, stał się na nowo, jak niegdyś, stolicą teatralną Polski - pisze dla nas krytyk Łukasz Maciejewski. To już jego XIV Ranking Aktorów Krakowskich. 📢 Kraków. Mała bitwa o przejście dla pieszych na Dąbiu. Mieszkańcy nie pozwolili go zlikwidować. "Ul. Zwycięstwa walczy!" Czytelnik przysłał do nas opis spontanicznego protestu w obronie... likwidowanego przejścia dla pieszych na Dąbiu w Krakowie. Przyjechali robotnicy usnąć "zebrę", ale mieszkańcy wyszli z bloków i skutecznie ich powstrzymali. Nie obyło się też bez przyjazdu patrolu policji. Przeczytajcie list - "Ulica Zwycięstwa walczy" - idealny tytuł.

📢 Północna Obwodnica Krakowa. 86 proc. zaawansowania prac. W tym roku pojedziemy Mosty 93 proc., tunele 90 proc. - to oznacza, że gdy te konstrukcje będą niebawem gotowe przyspieszy budowa jezdni, które je połączą. Na razie jeśli chodzi o podbudowę drogi i asfalt mamy zaawansowanie na poziomie 64 proc. Zima, ulewy i okres świąteczny nie wyhamowały jednak robót zupełnie. Północna Obwodnica Krakowa staje się kolejną inwestycją, która niebawem zostanie oddana kierowcom do użytku. Przewidywany termin to wrzesień 2024 roku.

📢 Awantura w Krakowie. Zniszczony pojazd i narkotyki w mieszkaniu w Mistrzejowicach. 32-letniemu sprawcy grozi nawet 10 lat Krakowscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który w Mistrzejowicach najpierw miał grozić, a następnie uszkodzić samochód. W mieszkaniu sprawcy funkcjonariusze znaleźli znaczne ilości narkotyków. Sprawca został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Za popełnione przewinienia grozi mu do 10 lat więzienia.

📢 Kraków. Od poniedziałku można pożegnać się z choinką. Cięte odbierze MPO, żywe - ZZM Od najbliższego poniedziałku rusza odbiór naturalnych, ciętych choinek - informuje Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie. Zbiórka potrwa od 8 stycznia do 16 lutego. Również od 8 stycznia będzie trwała Akcja choinka, w ramach której z kolei Zarząd Zieleni Miejskiej będzie przyjmował od mieszkańców świąteczne drzewka w doniczkach. 📢 Tarnowskie akcenty w hicie Netflixa "1670". W jednym z odcinków popularnego serialu wystąpiła aktorka z Tarnowa, Agata Łabno Serial "1670" wyprodukowany przez Netflix stał się prawdziwym hitem ostatnich tygodni. Satyryczna komedia opisująca życie szlachcica Jana Pawła i wsi Adamczycha potrafi rozbawić do łez. Główną rolę w produkcji zagrał znany aktor Bartłomiej Topa. W jednym z odcinków możemy jednak zobaczyć również Agatę Łabno z Tarnowa, która często występuje w filmach i serialach produkowanych przez Netflix. W serialu wystąpiła także inna tarnowianka, Angelika Smyrgała oraz pochodząca z Tarnowa Katarzyna Zarychta.

