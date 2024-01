Przegląd prasy z grudnia 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Krakowie?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w grudniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Krakowa najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Wzruszający pogrzeb Krzysztofa Respondka. Ostatnie pożegnanie artysty i tłumy żałobników w Tarnowskich Górach”?

Przegląd grudnia 2023 w Krakowie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z grudnia 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Wzruszający pogrzeb Krzysztofa Respondka. Ostatnie pożegnanie artysty i tłumy żałobników w Tarnowskich Górach W sobotę, 30 grudnia 2023 roku, odbył się pogrzeb zmarłego dwa dni przed Wigilią Krzysztofa Respondka. Kabareciarz, wokalista i aktor, uwielbiany przez tysiące widzów, zmarł w wieku 54 lat. Na miejsce wiecznego spoczynku na cmentarzu w Tarnowskich Górach odprowadziły go tłumy ludzi, których serca dogłębnie poruszył. Żegnamy dziś nie tylko uzdolnionego artystę estradowego, ale też dobrego i życzliwego człowieka, "przede wszystkim Ślązaka". 📢 Wielki noworoczny horoskop na 2024 rok. Te znaki zodiaku czeka wspaniały czas. Sprawdźcie przepowiednie na nowy rok! 31.12.2023 Te znaki zodiaku przeżyją wspaniały rok. Przed nami otwiera się zupełnie nowy rozdział. Rok 2024 stanowi szansę na świeży start dla wielu z nas. Które znaki zodiaku skorzystają z możliwości, jakie ofiaruje im los? Sprawdź w naszym wielkim horoskopie rocznym, co wydarzy się w 2024 r. Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Czy Twoje życie zawodowe przyniesie Ci satysfakcję? Przekonaj się. Niektóre znaki zodiaku w 2024 r. zrozumieją, czym jest prawdziwy uśmiech losu. Zobacz, jaką lekcję przygotowało dla Ciebie w przyszłym roku przeznaczenie.

📢 Radosny 19. Bieg Sylwestrowy na ulicach Krakowa. Szalone przebrania uczestników, biegacze to mają fantazję! Już po raz 19. krakowianie bawili się w ostatni dzień grudnia na sportowo, uczestnicząc w Biegu Sylwestrowym po ulicach Starego Miasta. Jak zwykle dopisała i frekwencja, i pomysłowość zawodników, którzy rywalizowali nie tylko o jak najlepszy rezultat czasowy na dystansach 5 i 10 km, ale także o nagrody dla tych, którzy przebrali się w najciekawsze kostiumy. W zawodach wzięło udział 2 tysiące osób, a znacznie więcej dopingowało ich na trasie. Obejrzyjcie zdjęcia uczestników w naszej galerii i sami oceńcie, komu należy się palma pierwszeństwa.

Prasówka styczeń Kraków: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w grudniu uwagę czytelniczek i czytelników z Krakowa. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Takie cuda można było kupić w ostatni dzień roku na krakowskiej giełdzie przy ul. Botewa. Od koni na biegunach po zabytkowe motocykle Plac targowy, giełda staroci, giełda samochodowa - wszystko to w jednym miejscu można znaleźć przy ul. Christo Botewa. Tutejsza Giełda Samochodowo-Handlowa w Krakowie była czynna nawet w wigilię, zaprasza również w ostatnią niedzielę 2023 roku - w sylwestra. Co tym razem można było na niej "złowić"? Sprawdził to nasz fotoreporter.

📢 Najpopularniejsze imiona 2023 w Krakowie. TOP 10 dla dziewczynek i chłopców, którzy urodzili się w stolicy Małopolski Wśród najrzadziej wybieranych imion dla nowo narodzonych dzieci w stolicy Małopolski są np. Pamela i Berenika, a także Romeo i Jonasz. A jakie są największe hity 2023 roku wśród imion nadawanych najmłodszym krakowianom? Mamy takie dane na ostatnie dni grudnia, pozyskane z krakowskiego Urzędu Stanu Cywilnego. Na kolejnych slajdach w naszej galerii prezentujemy zestawienie 10 najpopularniejszych w tym roku imion męskich, a także pierwszą dziesiątkę najmodniejszych imion dla dziewczynek. 📢 Ranking szkół podstawowych w Krakowie. Oto TOP 25 podstawówek, w których najlepiej zdano egzamin ósmoklasisty 2023 Rekrutacja do podstawówek ruszy się na wiosnę, ale rodzice przyszłych pierwszoklasistów już teraz rozglądają się za najlepszymi szkołami. Podpowiedzią w wyborze placówki na pewno mogą być wyniki egzaminu ósmoklasisty - tego, którym uczniowie zamykają pierwszy etap edukacji. Dla wszystkich poszukujących takich informacji przygotowaliśmy ranking szkół podstawowych w Krakowie. Obejmuje szkoły z 25 najlepszymi wynikami z ostatniego, tegorocznego egzaminu ósmoklasisty.

📢 Awantura o media publiczne trwa. Kolejny protest przed Urzędem Wojewódzkim w Krakowie. "To jest wojna" Kolejna krakowska odsłona awantury o media publiczne. Protest w ich obronie zorganizowano w sobotę (30 grudnia) pod Urzędem Wojewódzkim w Krakowie. Manifestacje takie, organizowane przez środowiska prawicowe, odbywają się w tych dniach także w innych miastach Polski. Na sobotni protest zapraszały m.in. Kluby Gazety Polskiej. Było wiele emocjonalnych wystąpień, pojawili się politycy Zjednoczonej Prawicy, a także była kurator oświaty Barbara Nowak. 📢 Kolejki na otwarciu nowej restauracji KFC w Krakowie. Lokal stanął tuż obok dwóch nowych wielkich inwestycji Sprytnie to sobie wymyślili. Właśnie otwarto nową restaurację KFC w Krakowie. Gdzie? Pod adresem Kuźnicy Kołlątajowskiej 3. Czyli tuż obok nowych przystanków tramwajowych udostępnionych wraz z budową linii tramwajowej Krowodrza Górka - Górka Narodowa. Blisko jest też do kończonej pętli tramwajowo-autobusowej na pólnocy Krakowa. A jeszcze bliżej do przebudowanej i otwartej już al. 29 Listopada. Klientów, miłośników fast foodów nie zabrakło już w pierwszy dzień. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Sylwestrowy weekend w Krakowie. Oto najlepsze wydarzenia w dniach 30 grudnia do 1 stycznia: Krakowski Bieg Sylwestrowy, Janioł leci Przed nami końcówka roku 2023. Żegnać go będziemy już jutro - czy to podczas kameralnej domówki, tanecznej imprezy w klubie czy na kanapie przed telewizorem. Co kto lubi :). Aby jednak wprawić Was w sylwestrowy szał, prezentujemy zestawienie najciekawszych wydarzeń weekendu. Zobaczcie, co będzie się działo w nadchodzących dniach! 📢 Budowa premetra w Krakowie. Po konsultacjach z mieszkańcami wskazano optymalny wariant trasy, zrezygnowano ze spornego odcinka Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie jest w trakcie realizacji umowy na uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla pierwszego etapu premetra. Jest to kolejny etap procesu inwestycyjnego, który został zapoczątkowany w czerwcu 2021, kiedy to zostało opracowane “Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie”. - Mając na uwadze postulaty mieszkańców, została podjęta decyzja o wyłączeniu z wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach spornego odcinka od Parku Wodnego do Ronda Generała Maczka - mówi Jan Machowski, rzecznik prasowy ZIM w Krakowie.

📢 Kraków się doczekał. Aleja 29 Listopada wreszcie otwarta dla kierowców! Nie wszystko skończone, ale można już jechać Do ruchu oddana została rozbudowana aleja 29 Listopada. Na odcinku od ul. Woronicza do granicy Krakowa kierowcy mają do dyspozycji dwie jezdnie po co najmniej dwa pasy ruchu. Na niektórych odcinkach dróg rowerowych i chodników nadal przez najbliższe tygodnie będą prowadzone jeszcze prace wykończeniowe. Wprowadzono też sporo zmian w ruchu, a przejazd otwarto bez oficjalnych uroczystości. 📢 To najjaśniejsze miejsce w Małopolsce. Ten świąteczny dom i ogród widać z kosmosu! Szopkę w Ptaszkowej w tym roku oświetla 100 tys. lampek To już tradycja, od kilkunastu lat tysiące a teraz już nawet setki tysięcy lampek oświetla dom i ogród z szopka w Ptaszkowej państwa Jurczyńskich. To najbardziej oświetlone miejsce w regionie sądeckim, które co roku przyciąga tłumy odwiedzających. To wielka atrakcja bożonarodzeniowa dla najmłodszych i dorosłych. Na odwiedzających czekają niespodzianki, bo wiele rzeczy postało na nowo, jest też Arka Noego oraz akcja charytatywna dla Wikusi.

📢 Kraków. Atak na taksówkę znanej youtuberki Ewelki Taxi Driverki. Agresor szedł jezdnią na Konopnickiej Znana ze swojego kanału na youtube taksówkarka Ewelka Taxi Driverka szuka świadków zdarzenia, do którego doszło w grudniu na ulicy Konopnickiej w Krakowie. Dziwnie zachowujący się mężczyzna szedł jezdnią w miejscu gdzie nie ma chodnika i jest znak zakazu dla poruszania się pieszych. Niespodziewanie mężczyzna zaczął wymachiwać nogami, a następnie zamachnął się pięścią i rozbił szybę w taksówce. 📢 Kraków. Koszmarny wypadek dwóch samochodów w Nowej Hucie. Zderzyły się czołowo na skrzyżowaniu na Kocmyrzowskiej Kraków, Nowa Huta - skrzyżowanie Obrońców Krzyża z Ul.Kocmyrzowską - doszło do zderzenia czołowego dwóch samochodów osobowych, jedna osoba została poważnie ranna i trafiła do szpitala, na miejscu trwa akcja służb, droga jest zablokowana.

📢 Najpiękniejsze szopki z krakowskich kościołów. W święta to obowiązkowy szlak Niezależnie od wyznania i stosunku do wiary w Boga w święta bożonarodzeniowe szopki należy zobaczyć. Jedni idą tam pokłonić się Dzieciątku, inni, by zobaczyć misterne dzieła sztuki, odszukać nawiązania do Krakowa czy najważniejszych spraw ostatnich miesięcy. Zajrzeliśmy do kilku kościołów, podziwiając tamtejsze szopki. 📢 Kraków. Na al. Słowackiego zderzyły się dwie karetki. Co najmniej jedna osoba poszkodowana W niedzielę o godz. 19.50 policja została poinformowana o wypadku, do którego doszło na al. Słowackiego w Krakowie na wysokości ul. Krowoderskiej. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w zdarzeniu brały udział dwie karetki pogotowia. - Jedna osoba została poszkodowana. Jest to kierowca karetki, która się przewróciła. Mężczyzna trafił do szpitala - mówi Anna Zbroja-Zagórska, z biura prasowego małopolskiej policji.

📢 Brak planów na święta? W Krakowie nie będziesz się nudzić. Oto lista atrakcji Spędź święta w Krakowie. Dla tych, którzy planują przyjechać w tym wyjątkowym czasie do stolicy Małopolski zdecydowanie nie zabraknie atrakcji. Choinki, błyszczące lamki, spotkania z rodziną, zapachy świątecznych potraw i grzanego wina, świąteczne piosenki to wszystko zdecydowanie kojarzy nam się ze świętami Bożego Narodzenia. Jak połączyć to wszystko i nie nudzić się? Oto świąteczna lista atrakcji, dostępnych w Krakowie. 📢 Pogoda zrobiła nas w balona w Wigilię. Małopolska zasypana, duże problemy na drogach Miało być ciepło i deszczowo w święta, a mamy opady śniegu, zasypane auta i drogi. W nocy i nad ranem doszło do dużej liczby wypadków drogowych. Zima zaskoczyła kierowców i zapewne też drogowców. Pytanie czy są w stanie odśnieżyć miasta i drogi w województwie, bo przecież dziś wigilia i trzeba jeść karpia, a nie jeździć pługiem. A to może być istotne dla części mieszkańców, którzy wybierali się w świąteczne odwiedziny do rodziny.

📢 Spowiedź w Krakowie 2023: gdzie wyspowiadać się przed Bożym Narodzeniem? Lista kościołów, godziny Mimo apeli, które co roku padają z ambon: by spowiedzi przedświątecznej nie odkładać na ostatnią chwilę, wielu m.in. zabieganych i zapracowanych decyduje się na podejście do konfesjonału tuż przed wigilią - albo i w sam ten dzień. Z myślą o takich osobach sprawdziliśmy, w których krakowskich kościołach i w jakich godzinach jest jeszcze możliwość wyspowiadania się przed zbliżającym się Bożym Narodzeniem. 📢 Kraków. Środek dawnych Zakładów Zbożowych zburzony. Powstaną tu mieszkania Środkowa część budynku dawnych Zakładów Zbożowych w Krakowie przy ulicy Mogilskiej... przestała istnieć. Z ziemią zrównał ją ciężki sprzęt. Deweloper, który buduje tu mieszkania informował nas, że zostanie ona przebudowa, ale bardziej trafne wydaje się słowo "odbudowana". Ale nie dokładnie, historycznie, ale już jako nowoczesne lokale mieszkalne. W rejonie skrzyżowania Meissnera z Mogilską powstaną w sumie 4 budynki mieszkalne, jeden o aż 14 piętrach. Mamy też stare zdjęcia jak zakłady zbożowe funkcjonowały w dawnych czasach! Mamy też wizualizacje przyszłej zabudowy i wnętrz. Zobaczcie.

