Prasówka Kraków 23.05.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.05, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kraków. Rozstrzygnięcie prokuratury w sprawie 14-letniego Alexa. Chłopiec twierdził, że był molestowany”?

Prasówka Kraków 23.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kraków. Rozstrzygnięcie prokuratury w sprawie 14-letniego Alexa. Chłopiec twierdził, że był molestowany Prokuratura Regionalna w Krakowie nie widzi podstaw do wszczęcia śledztwa dotyczącego niedopełnienia obowiązków przez nauczycieli i dyrekcję szkoły w związku ze sprawą 14-letniego Alexa. 3 kwietnia br., podczas spotkania premiera Donalda Tuska z mieszkańcami w Krakowie, chłopiec opowiedział o zdarzeniu, do jakiego miało dojść w czasie szkolnego wyjazdu.

📢 Kraków. Tradycyjne japońskie jedzenie na Zabłociu, czyli otwarcie restauracji Yoko. Zobacz zdjęcia! Oficjalne otwarcie wyczekiwanej japońskiej restauracji Yoko na ulicy Lipowej 6A miało miejsce w środę 22 maja. Pomimo deszczowej pogody, wyjątkowy wystrój i klimat miejscówki przyciągnęły sporo zainteresowanych!

📢 Ruszyła rekrutacja 2024 do szkół średnich w Krakowie. Mniej miejsc w pierwszych klasach, ale też mniej kandydatów Rozpoczął się nabór do szkół ponadpodstawowych w Krakowie na rok szkolny 2024/2025. Na przyszłych pierwszoklasistów czeka w sumie prawie 9,5 tys. miejsc, z tego zdecydowana większość w liceach i technikach. Kto dostał się do wymarzonej szkoły - będzie wiadomo 11 lipca. Wtedy też poznamy tzw. progi punktowe do poszczególnych klas. Jakie były te progi rok temu tam, gdzie udało się dostać tylko najlepszym? Prezentujemy zestawienie takich danych w naszej galerii.

Prasówka 23.05 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Jan A.P. Kaczmarek, wybitny polski kompozytor, zostanie pochowany w Krakowie Zmarły we wtorek 21 maja kompozytor, laureat Oscara za muzykę do "Marzyciela" Jan A.P. Kaczmarek zostanie pochowany w Krakowie - poinformował Robert Piaskowski, dyrektor artystyczny rozpoczynającego się pod Wawelem 17. Festiwalu Muzyki Filmowej (FMF). Data pogrzebu nie jest póki co znana.

📢 Kraków. Targi Pracy i Przedsiębiorczości w Tauron Arenie. Pracodawcy szukali chętnych Warsztaty tematyczne, prezentacje firm oraz konsultacje z doradcami zawodowymi czekały na mieszkańców podczas Targów Pracy i Przedsiębiorczości w Tauron Arenie. 📢 Kraków. Mężczyzna wybił szybę w tramwaju. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności W minioną sobotę policjanci z Komisariatu Policji V w Krakowie zatrzymali mężczyznę, który wybił szybę w drzwiach tramwaju w rejonie Czerwonych Maków. Za uszkodzenie mienia grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. 📢 Krakowski policjant, który użył broni i trafił uciekiniera podczas interwencji, usłyszał prawomocny wyrok. Sąd nie miał wątpliwości Sąd Apelacyjny w Krakowie uznał w prawomocnym wyroku, że policjant, który strzelał do uciekającego zbiega, musiał godzić się z możliwością poważnego zranienia człowieka. Sąd podtrzymał nieprawomocny wyrok jednego roku więzienia w zawieszeniu na trzy lata. Zostało zastosowane nadzwyczajne złagodzenie kary, ponieważ poszkodowany nie wnosił o surowe ukaranie Łukasza B. Skazany musi zapłacić 20 tys. zł zadośćuczynienia poszkodowanemu, który doznał obrażeń narządów wewnętrznych. Do postrzelenia uciekającego zbiega doszło 22 stycznia 2019 r. nieopodal os. Dywizjonu 303

📢 Burze nad Krakowem i Małopolską. Silny wiatr, ulewa i wyładowania. Interwencje przy połamanych drzewach Silny wiatr, wyładowania, mocna ulewa. To burza, która w środowe popołudnie przeszła przez Kraków. Przyniosła z sobą znaczne ochłodzenie - temperatura w Krakowie spadła do ok. 15 stopni z 25, które notowane były przed południem. Od kilku godzin pada również deszcz. Straż pożarna zapewnia, że mimo to w Małopolsce i w Krakowie jest spokojnie. Synoptycy ostrzegają jednak, że burze mogą się jeszcze pojawić - ostrzeżenie obowiązuje do godz. 2 w nocy z środy na czwartek.

📢 Dorota Ignatjew dyrektorką Starego Teatru w Krakowie. Razem z nią narodową sceną ma kierować Jakub Skrzywanek Aktorka, reżyserka teatralna i menedżerka kultury. To sylwetka Doroty Ignatjew - nowo wybranej dyrektorki Teatru Starego w Krakowie. O fotel dyrektorski rywalizowała z Bartoszem Szydłowskim - reżyserem i dyrektorem Teatru Łaźnia Nowa w Krakowie. To drugi przypadek w historii tej narodowej sceny kiedy kobieta obejmuje to stanowisko. Kadencja obecnego dyrektora Waldemara Raźniaka kończy się po tym sezonie. Razem z Ignatjew przy Jagiellońskiej pojawi się w roli dyrektora artystycznego Jakub Skrzywanek, ceniony reżyser teatralny i dramaturg.

📢 Niecodzienna atrakcja w PKP dla pasażerów poniżej 16. roku życia! W sobotę 1 czerwca br. dzieci i młodzież do 16. roku życia będą mogły podróżować pociągami PKP Intercity po całej Polsce za darmo. Co trzeba zrobić, by otrzymać bezpłatny bilet na Dzień Dziecka? 📢 Kraków. Tramwaj wykoleił się na al. Solidarności. Uszkodzony został słup trakcyjny. Ruch w obydwu kierunkach jest wstrzymany W środę około godz. 8 doszło do wykolejenia tramwaju na al. Solidarności. - Tramwaj wrócił już do zajezdni Nowa Huta. Podczas wykolejenia doszło jednak do uszkodzenia słupa trakcyjnego. Ruch w obydwu kierunkach jest wstrzymany. Trwa naprawa słupa - mówi Marek Gancarczyk, rzecznik krakowskiego MPK. Linie 4, 21, 22, 44 kierowane są przez ul. Ptaszyckiego. Kursuje też zastępcza komunikacja autobusowa Plac Centralny - Kombinat.

📢 Kolejne podejście do remontu mostu Grunwaldzkiego w Krakowie. Zgłoszone oferty znów mocno przewyższają zakładany budżet Najpierw w marcu, później w kwietniu i teraz znów pod koniec maja. Urzędnicy z Zarządu Dróg Miasta Krakowa wytrwale szukają firmy, która przygotuje projekt remontu mostu Grunwaldzkiego. Zakładany budżet ZDMK to 200 tys. zł, a firmy które się zgłosiły, chcąc przynajmniej dwa razy tyle. Sprawa nagli, ponieważ dni mostu już są policzone. Nim jednak będzie konieczne wyburzenie mostu, urzędnicy chcą go reaktywować na koleje 10, może 12 lat by jeszcze mógł posłużyć mieszkańcom miasta.

📢 Obnażała się przed żołnierzami defilującymi w Krakowie. Szuka jej policja Kobieta w "stroju" topless paradowała przed ćwiczącymi defiladę żołnierzami w Krakowie. Dzień przed świętem wojsk specjalnych. Nagranie z tego incydentu na ul. Tynieckiej pojawiło się w sieci. Teraz kobietę stara się zidentyfikować policja. Grozi jej kara. To nie pierwszy taki przypadek w Krakowie. Ostatnio rozebrana kobieta pozowała przy skrzynce na przesyłki.

📢 Gdzie jest burza? Dziś szczególnie uważajcie! Ostrzeżenia IMGW dla Krakowa i Małopolski. Sprawdź mapę i radar burzowy online Synoptycy wydali ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu, a miejscami również gradu. Obowiązuje ono od dziś, od godz. 12.00, do jutra, do godz. 2.00 - dla Krakowa i całej Małopolski. 📢 Kraków. Była myjnia, będzie blok. Deweloperzy wciskają się w zabudowę Bieżanowa W gęstą już zabudowę Bieżanowa wciskają się nowoczesne bloki. Kolejny powstanie w miejscu dawnej myjni samochodowej, auto serwisu i parkingu przy ul. Barbary 9. Widać, że będzie blisko istniejących już tam bloków i innych, które już są w budowie, od strony ul. Ćwiklińskiej. Planowana inwestycja Merite Serena to 49 mieszkań. A powstająca to Apartamenty Maestro.

📢 Kraków. Kompleks handlowy przy Śliwiaka na Rybitwach powiększa się o drogerię z kosmetykami Rozbudowuje się kompleks handlowo-usługowy przy ul. Śliwiaka. Wylotówka z Krakowa w kierunku wschodnim staje się coraz bardziej atrakcyjna dla inwestorów. Na kiedyś pustym polu mamy McDonalda, Burger Kinga, ostatnio otwarła się duża Biedronka, a teraz drogeria DM. Ma tu powstać jeszcze sklep Dealz. 📢 Korki i remonty w Krakowie. Zwierzyniecka czeka na wyrok, zmiany w komunikacji na Boże Ciało i inne prace w mieście Prace na Zwierzynieckiej i Kościuszki postępują. Więcej asfaltu, więcej torowiska, ale wciąż widać głębokie doły i rozkopany plac budowy. Urzędnicy miejscu ogłosili, że nie da się dotrzymać sierpniowego terminu zakończenia prac. Ciągle jednak zwlekają z podaniem nowej daty. Może to być nawet... grudzień. Tymczasem ogłoszono zmiany w komunikacji miejskiej w Krakowie w okresie Bożego Ciała.

📢 Kraków dostanie Tajemniczy Ogród. Ruszy budowa nietypowej enklawy zieleni i rekreacji Rusza budowa Podgórskiego Tajemniczego Ogrodu, miejsca spotkań, sąsiedzkiej integracji, wymiany doświadczeń oraz wspólnej pracy przy uprawie roślin. Enklawa zieleni powstanie przy ulicy Gromadzkiej na krakowskim Płaszowie. Będzie to już 19 ogród społeczny w Krakowie. Jego budowa powinna rozpocząć się w ciągu miesiąca. 📢 Kraków. Nowa Hala Maki gościła gwiazdy programu internetowego „Kanał Sportowy” Mateusz Borek, Michał Pol i Tomasz Smokowski - twórcy „Kanału Sportowego” cieszącego się popularnością w sieci spotkali się z widzami w Hali Maki w Krakowie. To nowej miejsce na Ruczaju, które po otwarciu przyciąga sporo gości. Mocno zabudowanej części Krakowa z pewnością się przyda. I jak widać już organizuje wydarzenia, które mogę przyciągać dużą publikę. 📢 Popularne krakowskie kąpielisko zawiesza działalność. Już od tego sezonu Bardzo popularne, nie tylko wśród krakowian, kąpielisko Przystań Brzegi będzie w tym roku zamknięte. Tak samo przez kolejne dwa – trzy lata. O zawieszeniu działalności jednego z najbardziej oblężonych krakowskich tego typu ośrodków, jego właściciele poinformowali we wtorek 21 maja w mediach społecznościowych.

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.