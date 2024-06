Mieszkańcy Krakowa pomalują Fort Mistrzejowice. Też możesz wziąć udział w akcji. Sprawdź szczegóły! Magda Habel

Masz ochotę zrobić coś wyjątkowego i jednocześnie przyczynić się do zachowania historycznego dziedzictwa Krakowa? Już w sobotę, 15 czerwca, Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie zaprasza wszystkich mieszkańców do wspólnego malowania maskującego fortu 48a Mistrzejowice! To niepowtarzalna okazja, aby wziąć udział w rewitalizacji tego unikatowego zabytku i poznać jego fascynującą historię.