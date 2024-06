Fentanyl w Krakowie. "Na rynku narkotykowym jest obecny od dwóch-trzech lat". MONAR proponuje pilotaż ratujący życie

- Tak jak inne opioidy, ma on działanie pobudzające i depresyjne. Przy czym mówimy tu przede wszystkim o depresji układu oddechowego, czyli spowolnieniu oddychania lub nawet jego zatrzymaniu. Efekt pobudzający utrzymuje się przez chwilę. By go osiągnąć znowu, potrzebna jest większa dawka. Potem kolejna i jeszcze kolejna. Każda silniejsza. Organizm bardzo szybko przyzwyczaja się do fentanylu i domaga się coraz to nowych dawek. Chcąc osiągnąć pożądany stan uniesienia człowiek po nie sięga, zapominając, że to bardzo niebezpieczny opioid, który szybko uzależnia i może powodować zaburzenia psychiczne, senność, utratę apetytu, depresję, dezorientację, halucynacje, zaburzenia widzenia czy utratę przytomności. Kolejne dawki mogą spowodować tak duże odurzenie, że człowiek zapada w głęboki sen i przestaje oddychać - wyjaśnia Chruściel.