Przegląd prasy z Krakowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 26.06.2024

Dużym zainteresowaniem cieszyła się strefa kibica przy Galerii Kazimierz. W 12. dniu mistrzostw Europy w Niemczech, gdy Polska grała "mecz o honor" z Francją, znów wielu kibiców dopingowało zdalnie "naszych". To ostatni mecz reprezentacji Polski ostatni mecz na EURO 2024. Jakie emocje towarzyszyły krakowianom w strefie kibica? Sprawdził to nasz fotoreporter.

We wtorek 25 czerwca odbyło się wyjątkowe dla całej strażackiej społeczności wydarzenie – na zewnętrznej ścianie Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odsłonięta została tablica upamiętniająca postać generała brygadiera Feliksa Deli, pierwszego Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej (1992 r. – 1997 r.). Nadanie imienia generała brygadiera Feliksa Deli ulicy wiodącej do głównego wejścia Szkoły oraz umieszczenie jego wizerunku na murach Szkoły nie jest dziełem przypadku .

W lecie konie będą stać w słońcu i się męczyć, a zimą będą marzły - uważają fiakrzy i chcą skrócenia przerw w pracy koni na trasie do Morskiego Oka. Przeciwni są przedstawiciele organizacji prozwierzęcych, którzy chcą utrzymania zasad wypracowanych na specjalnych spotkaniu kilka tygodni temu. - Skrócenie przerwy do 20 minut przywróci fiakrom możliwość wykonania większej liczby kursów, czyli wprost zarobienia większych pieniędzy na cierpieniu koni - tłumaczy Anna Plaszczyk.

Wielka puszka ustawiona została tuż przed zabytkowym dworcem PKP w Krakowie, na placu Jana Nowaka Jeziorańskiego. To reklama znanego napoju, co od razu budzi wątpliwości: czy została złamana uchwała krajobrazowa? Sprawdzamy.

Kolejne trzy firmy zgłosiły - w okresie od połowy maja do 21 czerwca 2024 - do Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych. Tym razem mają one objąć w sumie 271 osób. Oznacza to, że liczba pracowników, którzy stracili zatrudnienie w Krakowie w ramach tegorocznych masowych zwolnień przekroczy za chwilę 1670. To znacznie więcej niż w całym 2023 roku. Kraków jest również niechlubnym rekordzistą w skali kraju, jeśli chodzi o ilość zwolnień grupowych w 2024 roku.

EKIPA - czyli słynni influencerzy - spotkali się z prezydentem Krakowa Aleksandrem Miszalskim. Informuje o tym oficjalny profil krakowskiego magistratu w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia ze spotkania w gabinecie prezydenta miasta. Ujęcia z tej wizyty pojawiły się również na profilu samego Aleksandra Miszalskiego, opatrzone tylko tajemniczym podpisem: "Kraków + EKIPA?". Cel spotkania - nie został podany.