Święto Ojcowa z przebierańcami, znanymi osobistościami. Przybyli królowie, hrabiowie, naukowcy, artyści i kuracjusze z dawnego uzdrowiska

- Pierwszy raz witamy na Święcie Ojcowa. 800 lat historii miejscowości przedstawiamy w jeden dzień. Już teraz wiemy, że to świto powinno być cykliczne, bo Ojców jest wyjątkowy, to miejscowość, w której na przestrzeni wieków tak wiele się działo. Już planujemy, że świętować będziemy co roku w sobotę przed Dniem Ojca, który wypada 22 czerwca - mówi Beata Paprocka, reprezentująca Festiwale Ojcowskie, organizatorka wielu wydarzeń w Ojcowie, niezastąpiona animatorka kultury.