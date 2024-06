Przegląd prasy z Krakowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 21.06.2024

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.06, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Otwarto kawiarnię w Bunkrze Sztuki w Krakowie! Długo na nią czekaliśmy”?

Bunkier Cafe znów działa przy krakowskich Plantach! W znanej wielu krakowianom i turystom altanie pojawiły się stoliki, krzesła i goście. Kawiarnia, popularne miejsce spotkań w Krakowie, została zamknięta w pandemii w 2020 r. przed mającym się rozpocząć remontem Galerii Bunkier Sztuki. Epidemia dawno minęła, remont się zakończył, wróciło tu życie.

📢 Kraków. Mieszkańcy Starego Miasta chcą móc spać w nocy, parkować pod swoimi domami, widzieć patrole służb. Radni deklarują działania Około stu osób i rosnąca z każdą minutą temperatura spotkania - tak było w czwartkowe popołudnie w krakowskim magistracie. Mieszkańcy ścisłego centrum Krakowa tłumnie stawili się na spotkanie "Stare Miasto dla turystów czy mieszkańców?", by opowiedzieć o wszystkim, z czym na co dzień się mierzą. Od głośnych imprezowiczów, przez niedostępność miejsc parkingowych, brak widocznych na ulicach patroli Straży Miejskiej i Policji, po niewystarczającą liczbę publicznych toalet - przez co, jak mówią, miasto ocieka fekaliami. Słuchali ich i odpowiadali na pytania urzędnicy, radni i przedstawiciele służb. Jaki będzie efekt?

📢 Kraków. Turysta zniszczył sześć samochodów na Starym Mieście Krakowscy policjanci ustalili i zatrzymali sprawcę uszkodzenia sześciu samochodów na terenie Starego Miasta. Zarysowane drzwi, zniszczone zewnętrzne lusterka samochodowe – to tylko niektóre ze szkód, które wyrządził 46-letni turysta z Niemiec. Właściciele pojazdów wycenili straty na łączną kwotę blisko 17 tysięcy złotych.

📢 Prezydent Aleksander Miszalski rozesłał do mieszkańców Krakowa list. Są w nim podziękowania, obietnice, ale i pewna prośba "Drogie Krakowianki, Drodzy Krakowianie, od kilku tygodni mam zaszczyt sprawować funkcję Prezydenta Miasta Krakowa. To dla mnie niezwykły czas - usłyszałem wiele słów wsparcia i za wszystkie bardzo serdecznie dziękuję" - zwraca się w rozesłanym do mieszkańców stolicy Małopolski liście, prezydent Aleksander Miszalski. Oprócz podziękowań pojawiają się też liczne obietnice, a wśród nich "rozpoczęcie budowy metra w ciągu najbliższych czterech lat". Włodarz królewskiego miasta zwraca się też do mieszkańców z prośbą o zaangażowanie w opracowanie Planu Ogólnego dla Krakowa.

📢 Przy rondzie Matecznego w Krakowie stanie 9 nowych bloków. Dom Development rozpoczyna w stolicy Małopolski nową inwestycję Dawne tereny poprzemysłowe w rejonie ronda Matecznego w Krakowie dostają drugie życie. W bezpośrednim sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Krakowie, Dom Development rozpoczął budowę swojej nowej inwestycji - Apartamenty Park Matecznego. Łącznie stanie tam 9 nowych budynków, a w nich ok. 600 mieszkań i blisko 500 miejsc parkingowych. - Pierwsze trzy budynki trafiły już do sprzedaży, a ich ukończenie planowane jest na koniec przyszłego roku - wyjaśnia deweloper. Co jednak z bardzo mocno już zakorkowanymi ulicami w pobliżu? Nowa budowa może wystawić rondo Matecznego na wielką próbę. 📢 Kolejna restauracja z Małopolski z Gwiazdką MICHELIN. Nowa lista restauracji rekomendowanych w przewodniku MICHELIN Polska 2024 Michelin właśnie ogłosił nową listę restauracji rekomendowanych w Przewodniku MICHELIN Polska 2024. Na liście już po raz kolejny pojawiła się restauracja z Małopolski, a dokładniej położona we wsi Kościelisko. To już druga restauracja w Małopolsce, która otrzymała wyróżnienie w postaci gwiazdek w przewodniku Michelin Polska 2024.

📢 "Pomocy! Karmelowy wąż w śmietniku!". Strażnicy od razu ruszyli do akcji! To była kolejna "sensacyjna" interwencja krakowskich strażników miejskich. Tym razem widok węża o zabarwieniu – cyt. brązowo-karmelowym - zaniepokoił mieszkankę ul. Stańczyka, która wyrzucając śmieci, zauważyła wijące się zwierzę w altanie śmietnikowej. 📢 Ciała dwóch osób znalezione w krakowskim bloku. Zatrzymano 38-latka. "Już w przeszłości był agresywny, groził sąsiadom" Ciała dwóch osób zostały znalezione w bloku na krakowskiej Olszy. - Zatrzymaliśmy 38-letniego mężczyznę, który może mieć związek z tym zdarzeniem - informuje policja. Ok. godz. 12.30, po czynnościach prowadzonych w miejscu zdarzenia, mężczyzna został wyprowadzony z bloku przez policjantów.

📢 Rok od otwarcia wielkiej kolejowej inwestycji w Krakowie. Co nam dała? "Nic" - pisze do nas Czytelnik Pisaliśmy ostatnio, że minął rok od otwarcia mostu kolejowego na Wiśle w Krakowie i związanej z tym rozbudowy infrastruktury kolejowej w Krakowie. Pociągów ma jeździć więcej, do tego powstała przeprawa piesza i rowerowa, nowe stacje kolejowe, a kolejne są w budowie. Nasz Czytelnik nie ma jednak tak pozytywnego zdania o tej inwestycji...

📢 Kraków. Propozycja mieszkańca na wakacyjne zmiany w komunikacji. Urzędnicy odpowiadają Nadchodzą wakacyjne cięcia w komunikacji miejskiej. Jak co roku bulwersują wielu mieszkańców, bo kursów będzie mniej, a niektóre linie zostaną zawieszone. Niedawno pisaliśmy o liście do urzędników jaki wystosował oburzony proponowanymi zmianami krakowianin. Zaproponował też alternatywne rozwiązanie. Doczekaliśmy się odpowiedzi Zarządu Transportu Publicznego na tę propozycję. 📢 Wielka burza nad Małopolską. Wiatr niszczył dachy, łamał drzewa, drogi były zablokowane. Piorun trafił w dom! Sprawdziły się zapowiedzi meteorologów. Przez Kraków i inne rejony Małopolski przeszły w nocy ze środy na czwartek bardzo intensywne burze. Nie tylko grzmiało i błyskało się, ale przede wszystkim mocno wiało i padało. Strażacy mieli pełne ręce roboty. Szybko pojawiały się informacje o kolejnych interwencjach - związanych m.in. z powalonymi drzewami, blokującymi drogi. Najbardziej intensywny front burzowy przechodził przez Małopolskę Zachodnią i rejon Podhala. Na szczęście nie pojawiają się informacje, by ktoś ucierpiał. Ale szkody jednak są. Doszło m.in. do sytuacji w której piorun uderzył w dom! W całej Polsce strażacy musieli interweniować już ponad 2400 razy! Bo ucierpiały też inne rejony - m.in. Śląsk czy Mazowsze.

📢 Kraków. Rozpoczyna się budowa kompleksu biurowo-mieszkaniowego wokół Muzeum Armii Krajowej. Są nowe szczegóły Po zapowiedzi przez Archicom i Echo Investment startu krakowskiej inwestycji WITA w lutym br. i początku przedsprzedaży apartamentów, projekt wkroczył w kolejną fazę – realizację. Deweloperzy dopełnili niezbędnych formalności, uzyskując ostateczne pozwolenie na budowę. Wielofunkcyjny projekt uwzględniający zabudowę mieszkaniową, przestrzeń komercyjną i lokale usługowe zostanie zrealizowany w ramach budowy etapowej, której finalizację zaplanowano na grudzień 2025 r. Kompleks powstanie wokół Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, przy ulicy Wita Stwosza. 📢 Niecodzienne lądowanie samolotu w Krakowie. Pilot zgłosił problemy techniczne Coś się stało z samolotem KLM? Stoi po wylądowaniu na pasie do kołowania. Za nim ruszyły straże pożarne… - zgłosił nam w środę (19 czerwca) krótko po godz. 18 zaniepokojony Czytelnik, który zaobserwował niecodzienną sytuację w Porcie Lotniczym w Balicach, przejeżdżając autostradą A4.

📢 Trwa Jarmark Świętojański w Krakowie. Sprawdź program darmowych koncertów i imprez na najbliższe dni Jeszcze tylko do 23 czerwca 2024 roku Bulwar Czerwieński to magiczne miejsce, gdzie ożyją stare zwyczaje i rozbrzmiewać będzie gwar Jarmarku Świętojańskiego. To wyjątkowa okazja, by zanurzyć się w bogatej tradycji Krakowa i Małopolski, podziwiać rękodzieło lokalnych twórców, wziąć udział w warsztatach i koncertach, a także poczuć magię Nocy Świętojańskiej.

