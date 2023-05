Pracownica banku oszukała klientów banku w Zakopanem i Krakowie na co najmniej półtora miliona złotych. Grozi jej 10 lat więzienia

Jej oszustwa wyszły na jaw przez przypadek

34-letnia mieszkanka woj. mazowieckiego została zatrudniona w jednym z banków w Małopolsce jako doradca klienta. Początkowo pracowała w oddziale banku w Zakopanem, a następnie w Krakowie. Do jej zadań służbowych należała obsługa finansowa petentów – w szczególności zawieranie umów kredytowych, udzielanie pożyczek, przyjmowanie wniosków o wydanie kart kredytowych, czy też obsługa funduszy inwestycyjnych.

Miłą aparycją, otwartością do ludzi oraz pewnością siebie, wzbudzała zaufanie i zjednywała sobie klientów, co sprzyjało nadużyciom finansowym, których się dopuszczała od co najmniej od 2019r. Dopiero przypadek klienta zgłaszającego się do innej placówki banku w 2022 r. ujawnił działania kobiety.