Kraków. Obrona chce uniewinnienia Roberta J. skazanego na dożywocie w tzw. sprawie Skóry

- Sąd pierwszej instancji prawidłowo przeprowadził postępowanie dowodowe i na podstawie zgromadzonego całego, kompleksowego materiału dowodowego dokonał zrekonstruowania przebiegu zdarzenia (…). Dało to asumpt do przypisania oskarżonemu zarzuconego czynu i znalazło odzwierciedlenie w szczegółowym uzasadnieniu wyroku sądu pierwszej instancji - podsumował Krupiński.

Proces odwoławczy Roberta J. ma być kontynuowany na rozprawie 25 maja br.

Krakowski sąd okręgowy we wrześniu 2022 roku uznał Roberta J. winnym zabójstwa sprzed ponad 25 lat studentki Katarzyny Z. i skazał go na dożywocie. Od tego wyroku odwołało się trzech obrońców i prokurator. Adwokaci podnieśli szereg zarzutów dotyczących sposobu przeprowadzenia postępowania przez sąd oraz odnoszących się do opinii biegłych. Prokuratura odniosła się natomiast do kwestii związanych z kwalifikacją czynu.

Robert J. oskarżony został o brutalne zabójstwo młodej kobiety, której fragmenty skóry i ciała pod koniec lat 90. wyłowiono z Wisły. We wrześniu 2022 roku sąd, po rozpoznaniu sprawy na 85 terminach rozpraw, uznał, że J. brutalne zabił młodą kobietę i zbezcześcił jej zwłoki, a następnie wyrzucił jej szczątki do rzeki. Uzasadnienie do wyroku było niejawne. Sporządzanie pisemnego uzasadnienia, liczącego ponad 800 stron, zakończono we wrześniu ub.r.