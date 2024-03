Kraków. Były wojewoda Jerzy Adamik po odbyciu kary więzienia w głośnej aferze dostał posadę w... miejskiej spółce. Co na to prezydent?

Do zatrudnienia Jerzego Adamika odniósł się prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

- Prezydent komentując fakt zatrudnienia w instytucji należącej do miasta wielokrotnie powtarzał, że Jerzy Adamik odbył karę, nie zajmuje stanowisk kierowniczych i nie odpowiada za finanse instytucji, w której pracuje - mówi Monika Chylaszek, rzecznik prezydenta miasta.

Z kolei wiceprezydent Andrzej Kulig, który startuje w wyborach na prezydenta powiedział, że on nie pozwoliłby na zatrudnienie Jerzego Adamika.

- Ja jestem za przejrzystością w zatrudnianiu w miejskich spółkach. Moje doświadczenia w różnych instytucjach pokazywały, ze jestem bardzo rygorystyczny w przestrzeganiu zasad zatrudniania. Co do pana Jerzego Adamika to myślę, że jest wiele miejsc w Krakowie, w których pan Jerzy Adamik mógłby znaleźć zatrudnienie, nie koniecznie w MPEC-u - mówi Andrzej Kulig.