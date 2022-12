Nowa wystawa w MuFo. Wiele z prezentowanych tu prac publiczność widzi po raz pierwszy Anna Piątkowska

Ponad 150 oryginalnych odbitek, pochodzących z najważniejszych polskich muzeów i prywatnych kolekcji, niekiedy po raz pierwszy udostępnionych szerokiej publiczności, złożyło się na wystawę opowiadającą o polskiej fotografii artystycznej. Ekspozycję „Fotografika. Fotografia artystyczna w Polsce 1927-1978” można będzie oglądać do 7 maja 2023 roku w MuFo. Chcemy, by nasza wystawa była punktem do refleksji i rozpoczęła debatę na ten temat – mówi Marek Świca, dyrektor Muzeum Fotografii.