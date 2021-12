Nie tylko Bruegel i Rubens. Na Wawelu otwarto wystawę prezentującą panoramę malarstwa niderlandzkiego

Obrazy prezentowane w komnatach na II piętrze Zamku Królewskiego na Wawelu układają się w panoramę malarstwa niderlandzkiego z czasów życia dwóch najsłynniejszych w historii sztuki malarzy. Na wystawie "Nie tylko Bruegel i Rubens. Malarstwo Niderlandów na Wawelu" można obejrzeć dzieła innych twórców niderlandzkich i flamandzkich, które znajdowały się zarówno w rezydencjach władców, jak również we wnętrzach domów zamożnych antwerpskich mieszczan. Wśród nich portrety, obrazy rodzajowe, religijne i alegoryczne. Oprócz dzieł wysokiej klasy są też obrazy nieco skromniejsze, tworzone w dużych nakładach na eksport do innych krajów Europy.

To obrazy z XVI wieku i z pierwszych 30 lat XVII wieku, a więc z czasów, kiedy na Wawelu rezydowali ostatni Jagiellonowie i częściowo Zygmunt III Waza. Jest to okres, kiedy w brukselskich warsztatach tkacze realizują wielkie królewskie zamówienie na flamandzkie arrasy - które mamy okazję wciąż oglądać na ścianach Zamku - mówi dr Joanna Winiewicz-Wolska, kuratorka wystawy, kustosz, kierownik Działu Zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu i zwraca uwagę, że Malarstwo Niderlandów XVI i pierwszej połowy XVII wieku, to nie tylko "Bruegel i Rubens", ale liczna rzesza artystów, którzy zaspokajali popyt na dobra luksusowe bogacącego się mieszczaństwa.