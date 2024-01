(Nie)dostępne skarby Biblioteki Czartoryskich. Krakowianie mogli je zobaczyć na dniu otwartym

Dzień otwarty Biblioteki Czartoryskich to okazja do zobaczenia m.in. Biblii nieświeskiej z 1572 roku, fotografii ślubnych Augustyna Józefa Czartoryskiego i księżniczki Obojga Sycylii Marii de los Dolores Burbon z 1937 roku czy „Dzienników Mód Paryskich” wydanych w latach 1848-1849. Na co dzień zbiory biblioteki nie są powszechnie dostępne.

"Biblioteka Książąt Czartoryskich jest biblioteką naukową, której zbiory służą do prowadzenia prac naukowo-badawczych, dlatego na co dzień możliwość korzystania z niej mają pracownicy naukowi oraz studenci. Dzień otwarty, który odbędzie się 27 stycznia, będzie więc jedną z niewielu w roku okazji, by każdy mógł zobaczyć wybrane obiekty ze zbiorów biblioteki" - wyjaśnia Muzeum Narodowe w Krakowie, którego jednym z oddziałów jest Biblioteka Czartoryskich.

A w swoich zbiorach placówka ma niezwykłe egzemplarze, m.in. dzieło Macieja Miechowity, wydane w Krakowie, które było pierwszą drukowaną historią Polski. Dzieło to, ze względu na fakt, że zawierało ostrą krytykę Jagiellonów, nie było rozpowszechniane - egzemplarz w Bibliotece jest jednym z trzech istniejących.