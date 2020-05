Najlepsze filmy dokumentalne do obejrzenia za darmo

zobacz galerię (5 zdjęć) „Kraina miodu” zdobyła liczne nagrody na całym świecie, w tym aż trzy na festiwalu w Sundance (m.in. główną Nagrodę Jury) oraz cztery na 16. Millennium Docs Against Gravity, m.in. Nagrodę Banku Millennium. Film otrzymał również dwie nominacje do Oscara za 2019 r. w kategoriach Najlepszy Film Dokumentalny i Najlepszy Film Międzynarodowy fot. kadr z filmu zobacz galerię (5 zdjęć)

Wprawdzie największy polski festiwal filmów dokumentalnych Millennium Docs Against Gravity w tym roku odbędzie się dopiero we wrześniu, dziś możemy obejrzeć blisko 50 najlepszych filmów z poprzednich edycji festiwalu. Ruszyła akcja Docs Against Isolation, nagrodzone i docenione przez widzów filmy dokumentalne dostępne są na internetowych platformach z łatwym i darmowym dostępem.