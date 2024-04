Nowe Horyzonty Tournee w Krakowie. Cztery wybrane filmy z wrocławskiego festiwalu w Kinie Pod Baranami i Kika

Nowe Horyzonty to ceniony przez widzów i media festiwal filmu artystycznego, odbywający się latem we Wrocławiu. Co roku wiosną w Polskę wyrusza zestaw kilku wybranych produkcji z jego programu. Tak będzie i tym razem: zobaczymy cztery filmy z ubiegłorocznej edycji festiwalu, połączone motywem natury - od 18 do 21 kwietnia w Kinie Pod Baranami oraz od 25 do 28 kwietnia w kinie Kika.

Tej wiosny widzowie będą mogli odkryć cztery perełki wyłowione przez zespół programerów Międzynarodowego Festiwalu Filmowego mBank Nowe Horyzonty podczas najważniejszych światowych wydarzeń prezentujących znakomite kino, jak Cannes czy Berlinale. W programie przeglądu znalazły się dzieła epickie, olśniewające wizualnie, bezkompromisowe, pełne brawury, ale też dające przestrzeń do przedmajówkowego oddechu. To idealna rozgrzewka przed tegorocznym festiwalem mBank Nowe Horyzonty, który odbędzie się od 18 do 28 lipca we Wrocławiu. "Samsara" Loisa Patiño to nagrodzona na festiwalu w Berlinie duchowa podróż po Laosie. Snując oniryczną opowieść o młodych buddyjskich mnichach, hiszpański reżyser zanurza się w bujnej naturze, która staje się kolejnym bohaterem tego oddziałującego na zmysły filmu. Obraz kończy się zaskakującym reżyserskim gestem, który zamienia seans w przeżycie spoza kinowego banału, w doświadczenie immersyjne, dowodzące, że czasem najwięcej widać, gdy zamknie się oczy.

"Eurekę", kontemplacyjny film Lisandro Alonso, wypełniają refleksje na temat sytuacji rdzennych mieszkańców obu Ameryk. Argentyński twórca opowiada o rezerwacie Indian w Dakocie i amazońskiej dżungli, gdzie rozgrywają się historie ludzi, którzy nieustannie uciekają przed swoim losem. To, co łączy wszystkie segmenty "Eureki", to hipnotyczny rytm, gęstość i uroda obrazów. W filmie wystąpili Chiara Mastroianni i Viggo Mortensen.

"Delikwenci" Rodrigo Moreno to zaskakujący i zabawny kryminał o frustracji rutyną i poszukiwaniu wolności. Dwaj pracownicy banku, Román i Morán, okradają swoje miejsce pracy, a tym samym radykalnie zrywają z kieratem codzienności, wkraczając do nieprzewidywalnego świata przygody. Reżyser przekonuje nas, że prawdziwe życie i prawdziwe kino zaczyna się wtedy, kiedy ściągamy uniformy, radykalnie zrywamy z kieratem codzienności, iluzją zawodowego i artystycznego bezpieczeństwa oraz z egzystencjalną i kinową rutyną.

W programie Nowe Horyzonty Tournée 2024 jest też najnowszy film Nuri Bilge Ceylana. "Wśród wyschniętych traw" to nagrodzony na festiwalu w Cannes poemat o egoizmie, narcyzmie i pustych ideałach. Turecki mistrz kina zabiera widzów do zanurzonej w śniegu anatolijskiej wioski, która stanie się dla głównego bohatera areną emocjonalnych starć i intelektualnych konfrontacji. To kino piękne wizualnie, zatopione w dygresjach, pełne przenikliwych sformułowań. Nowe Horyzonty Tournee zawitają do Kina Pod Baranami (bilety: 20, 24 i 27 zł, karnet - 80 zł) od 18 do 21 kwietnia, a do kina Kika od 25 do 28 kwietnia (bilety: 24 i 27 zł).

