"Anselm" - immersyjny film o sztuce Anselma Kiefera w wersji 3D w Kinie Pod Baranami od 20 do 24 kwietnia

Po pamiętnej "Pinie" (do zobaczenia w Kinie Pod Baranami w ramach 5. Nocy Kin Studyjnych 20 kwietnia) Wim Wenders proponuje kolejne immersyjne doświadczenie filmowe, dzięki któremu widownia wkracza do świata twórcy i jego dzieł. Głównym bohaterem jego najnowszego dokumentu jest Anselm Kiefer - wyjątkowy artysta, który w swojej twórczości szuka tego, co ważne: kamienia filozoficznego, sensu życia i sposobu na życie. Według Anselma, ludzki los toczy się między chaosem a porządkiem. Nie ma jednego bez drugiego. To jakby dwie strony medalu – nie ma awersu bez rewersu.

W filmie Wima Wendersa fabularyzowane sceny, materiały archiwalne i zrealizowane w 3D ujęcia z gigantycznej pracowni Kiefera składają się na zniuansowany obraz człowieka walczącego z powojenną zbiorową amnezją. Dokument przenosi widzów do francuskiego Barjac - schronienia artysty, jego królestwa, gdzie stawia budowle, wykorzystując gigantyczne hale, ruiny i plenery. Jego projekty wymagają autorskich, innowacyjnych metod. Ciągników, koparek, dźwigów oraz sztabu pracowników. Wszystko jest ogromne, przeskalowane, gargantuiczne.