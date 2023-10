Na Ruczaju praca wre. Termin oddania stanu surowego budowy kampusu Jana Pawła II może być lekko opóźniony

Uroczyste poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę kampusu Jana Pawła II odbędzie się 4 listopada o godz. 12. Kamień węgielny pod budowę kampusu to pamiątkowa cegła, która została umieszczona w Drzwiach Świętych Bazyliki św. Piotra w Watykanie pod koniec Nadzwyczajnego Roku Odkupienia 1983-1984, a następnie wydobyty z okazji otwarcia dokonanego przez Ojca Świętego Jana Pawła II na początku Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Kamień węgielny jest darem Kardynała Stanisława Dziwisza dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.

- Zbliżamy się do tego etapu, kiedy będziemy chcieli się wszystkim pochwalić. Taki oficjalny pokaz nastąpi 4 listopada, jeszcze w tym roku oczywiście, a będzie to wmurowanie kamienia węgielnego. Będziemy już mogli chodzić po płycie stanu zerowego i zobaczymy pnące się do góry mury, które są już teraz widoczne, a za miesiąc będzie to już – można powiedzieć – okazała inwestycja, którą będą mogli podziwiać wszyscy zaproszeni goście i ci, którzy zechcą uczestniczyć w tej uroczystości. Będzie się cieszyło nie tylko oko, ale i serce, bo to będzie taki wymowny znak, którego przecież tak wielu z nas oczekuje - mówi kanclerz UPJPII o. Fidelis Maciołka OFM.