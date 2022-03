Miał trafić do Kijowa, wojna pokrzyżowała plany. Wyjątkowy miecz hetmana Sahajdacznego prezentowany na Wawelu

Prezentowany w Sali Pod Orłem Zamku Królewskiego na Wawelu miecz hetmana Piotra Konaszewicza-Sahajdacznego uważany jest za dar królewicza Władysława Zygmunta Wazy, późniejszego króla Władysława IV. To eksponat niezwykle ważny dla historii Ukrainy.

Hetman kozacki Piotr Konaszewicz-Sahajdaczny wraz ze swoimi oddziałami wsparł skutecznie Polaków w obronie twierdzy chocimskiej przed Turkami w dniach 2 września - 9 października 1621 roku. Dowódca został w tej bitwie ciężko ranny. Między 19 a 22 października królewicz Władysław Zygmunt Waza pożegnał się z hetmanem wyjeżdżającym do Kijowa, obdarowując go parą koni i własną lektyką, a także szczerozłotym naszyjnikiem na fiołkowej wstążce, na którego rewersie znajdował się wizerunek Zygmunta III zdobiony rubinami, a na awersie – orzeł herbowy wysadzany szafirami. Królewicz osobiście włożył naszyjnik Sahajdacznemu, ucałowawszy go w głowę. W wyniku odniesionych ran hetman zmarł 20 marca 1622 roku w Kijowie.