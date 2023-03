Kraków. Na Wawelu można zobaczyć nieznany dotąd publiczności obraz Jana Matejki. To wyjątkowa okazja! Anna Piątkowska

Do połowy września w Sali Senatorskiej Zamku Królewskiego na Wawelu można będzie zobaczyć szkic olejny Jana Matejki do obrazu „Hołd pruski”. To niezwykła okazja, bo dzieło, które jest własnością prywatną, po raz pierwszy od 150 lat udostępnione zostało szerokiej publiczności. Niewielkich rozmiarów obraz pozwala na prześledzenie elementów wspólnych z ostateczną wersją oraz wielu różnic między dziełami. Pokaz szkicu zainaugurował Rok Matejki na Wawelu.