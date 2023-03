Wiosenne słońce ściągnęło na Wawel tłumy. Są tu zabytki, piękne widoki i krokusy

Skarbiec Koronny w nowej odsłonie już ściągnął na Wawel rekordowe tłumy. Niezwykłe zbiory Skarbca można zobaczyć także w ten weekend.

Dodatkową atrakcją jest dostępny od soboty w Sali Senatorskiej szkic Jana Matejki do obrazu "Hołd pruski", od 150 lat, czyli od momentu, kiedy powstał, nie był udostępniany szerokiej publiczności. Szkic trafił do prywatnej kolekcji, z której został wypożyczony i do połowy września eksponowany będzie w Apartamentach Królewskich na Zamku Królewskim na Wawelu.

Słoneczna pogoda pozwala nacieszyć oko także sztuką współczesną, która znalazła się na wawelskim dziedzińcu - mowa o kolorowych panelach instalacji Kingi Nowak "Wyspia". a, na pozór nieoczywista wystawa na wawelskim wzgórzu, nawiązuje do Stanisława Wyspiańskiego i jego postrzegania jednego z najważniejszych polskich symboli jakim jest Wawel.

Wyspiański bardzo silnie był związany z Wawelem, niejako wychowywał się u stóp wzgórza, jak pisał w jednym z wierszy „u stóp Wawelu miał ojciec pracownię”. Zaprojektował - niezrealizowane - witraże do katedry wawelskiej, planował także, wraz z Władysławem Ekielskim, przebudowę wzgórza wawelskiego po tym jak opuścili je Austriacy. Mowa o słynnym Akropolis. To bardzo śmiały projekt zakładający, że Wawel nie będzie skansenem, a ważnym miejscem dla odradzającej się państwowości. Na wzgórzu, zgodnie z tym założeniem, miały się pojawić nowe budynki, m.in. Muzeum Narodowe, Akademia Umiejętności, a u stóp wzgórza stadion. „Wyspia” jest nawiązaniem do Wyspiańskiego także w takim aspekcie, że sztuka współczesna pojawia się na Wawelu.