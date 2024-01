Kraków. Pod jedną ze słynnych wawelskich głów kryje się niespodzianka. Znajdą ją muzealnicy w przyszłości

Pracownicy Wawelu zostawili liścik do potomnych, w którym donoszą: „W dniach od 15 września do 14 grudnia 2023 roku głowy wawelskie były eksponowane na monumentalnej wystawie „Obraz Złotego Wieku”. Po renowacji zostały ponownie zamontowane w stropie w sali Poselskiej”.

Wawelskie głowy wróciły już na swoje miejsce. Pod jedną z nich kryje się zabawna niespodzianka...

Drewniane i polichromowane rzeźby powstały ok. 1540 roku w warsztacie niemieckiego artysty Sebastiana Tauerbacha, działającego na dworze Zygmunta I. Ślad po zamówieniu pozostał w królewskich rachunkach.

Pierwotnie było ich 194, do dziś przetrwało zaledwie 30 głów. To jedna z niewielu oryginalnych dekoracji Zamku Królewskiego na Wawelu, choć pierwotnie można je było oglądać w innej aranżacji niż dziś – dziś jednak do końca nie wiemy, jakiej. Obecnie zdobią kasetonowy sufit Sali Poselskiej – to pomysł Adolfa Szyszko-Bohusza, kierownika prac renowacyjnych na Wawelu w okresie międzywojennym.

Większość rzeźb została zniszczona najprawdopodobniej na początku XIX wieku, kiedy siedzibę królów zamieniano na austriackie koszary. Ocalałe rzeźby zabrała do swojego muzeum księżna Izabela Czartoryska. Potem 24 rzeźby trafiły do Rosji, skąd wróciły na mocy rewindykacji dóbr kultury po traktacie ryskim – podobnie jak arrasy królewskie. Pozostała część przeszła przez ręce prywatne, będąc m.in. własnością rodziny Tarnowskich, skąd trafiły jako dar na Wawel. Los pozostałych rzeźb jest nieznany.