Metropolia może zyskać 360 mln zł na budowę linii tramwajowych z Krakowa do gmin ościennych. Jest decyzja Senatu

Główne założenia wynikające z projektu ustawy to m.in. wyższy udział związku we wpływach z podatku PIT – 10 proc., co oznaczałoby roczne dochody związku z budżetu państwa na poziomie 360 mln zł.

– Dla nas niezwykle ważne jest to, by idąc w kierunku realizacji strategii, posiadać instrumenty prawne, które umożliwią pozostawienie do dyspozycji gmin dodatkowych środków na realizację celów metropolitalnych, które pochodzą z odpisu z PIT od osób fizycznych. Obecnie w polskim porządku prawnym nie dysponujemy żadnym innym instrumentem, który stwarzałby taką możliwość - powiedział wiceprezydent Jerzy Muzyk. - To prawda, że kwota 370 mln zł w odniesieniu do budżetu Krakowa wynoszącego w tym roku blisko 8 mld zł jest kwotą skromną, ale jest istotnym wkładem w zakresie kontynuowania szeregu podjętych już inicjatyw aglomeracyjnych, choćby w zakresie wydłużenia linii tramwajowych do gmin ościennych – dodał.

Projekt ustawy zakłada też m.in.: