Krakowskie kościoły i klasztory odkryją swoje tajemnice. Noc Cracovia Sacra

14 i 15 sierpnia po raz szesnasty krakowskie kościoły i klasztory zaproszą w swoje progi, by pokazać na co dzień niedostępne dla odwiedzających zakamarki. Motywem przewodnim tegorocznej Nocy Cracovia Sacra będzie tajemniczy język roślin w sztuce sakralnej. Uzupełnieniem zwiedzania świątyń będą wystawy i koncerty. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, na niektóre punkty programu obowiązują wejściówki do pobrania w punktach informacyjnych.

Wawelska kapa z grobu króla Kazimierza Jagiellończyka, freski Wyspiańskiego w plenerze klasztoru sióstr bernardynek, wystawa w opactwie cystersów w Mogile, zwiedzanie muzeum, archiwum ogrodu i wystawy w krużgankach Seminarium Księży Misjonarzy, zwiedzanie i warsztaty „Wzornictwo romańskie – sztuka zdobienia toreb” w benedyktyńskim klasztorze w Tyńcu, prezentacja zbiorów dominikanów – to tylko kilka przystanków na tegorocznej trasie Nocy Cracovia Sacra. Jak co roku swoje drzwi otworzą kościoły i klasztory Krakowa i okolic, by pokazać kryjące się za nimi perły. W tegorocznej odsłonie zwiedzanie świątyń uzupełnią koncerty. Po uroczystej inauguracji Nocy Cracovia Sacra przy bazylice ojców paulinów na Skałce (14.08, godz. 15.00) odbędzie się koncert Chóru i Orkiestry Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze". W programie pieśni Maryjne. Swoim koncertem muzyki wokalnej inspirowanej symboliką roślin zespół Cracow Singers uświetni projekt „Mistyczne Kwiaty Wyspiańskiego”, przybliżający bogatą symbolikę przedstawień roślinnych polichromii i witraży w bazylice franciszkanów.

Do motywu rajskiego ogrodu nawiąże koncert w kościele św. Kazimierza Królewicza (dawniej reformatów), gdzie wystąpią artyści Teatru Loch Camelot i chóru Kameralnego Auxilium (15.08). Koncert „In Paradisum / W rajskim ogrodzie” w wykonaniu zespołu OCTAVA ensemble pod kierownictwem artystycznym Zygmunta Magiery zaplanowano w opactwie sióstr benedyktynek w Staniątkach (15.08). Widowisko „Maryja ziołami uwielbiona” zobaczymy 14 sierpnia u ojców karmelitów na Piasku. Niezwykłą kompozycję muzyki, słów i obrazu zaprezentują artyści Piwnicy św. Norberta. Joanna Słowińska, kwartet smyczkowy oraz formacja Stanisław Słowiński Quintet z koncertem „Zielnik Nowy” wystąpią w kościele św. Idziego. (14.08). W program Nocy Cracovia Sacra wpisany jest także tradycyjny koncert Orkiestry Kameralnej św. Krzysztofa Miasta Stołecznego Wilna w kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej. W programie: Arvo Pärt – „Trisagion”, Vidmantas Bartulis – „Psalmy”, Pēteris Vasks – „Viatore”, Valentyn Silvestrov – „Stille musik” (14.08, o godz. 19.00), orkiestra wystąpi także w kościele Miłosierdzia Bożego (os. Na Wzgórzach, 15.08, o godz. 17.00).

Noc Cracovia Sacra to część cyklu Krakowskie Noce. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny, do niektórych miejsc, z uwagi na specyfikę, obowiązują bezpłatne wejściówki (dostępne – od 11 sierpnia w punkcie InfoKraków, przy ul. św. Jana 2). Program 14 sierpnia (poniedziałek) Bazylika Paulinów na Skałce ul. Skałeczna 15

15.00 Uroczysta inauguracja Nocy Cracovia Sacra W programie: Koncert Chóru i Orkiestry Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego (Ołtarz Trzech Tysiącleci; w razie niepogody koncert odbędzie się w kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej przy ul. Augustiańskiej 7)

10.00 - 21.00 zwiedzanie wystawy plenerowej Symbolika roślinna w religiach świata oraz Panteonu Bazylika Franciszkanów plac Wszystkich Świętych 5

10.00 - 18.00 zwiedzanie wystawy Ze skarbca Franciszkanów (sala św. Eligiusza, wejście od Placu Wszystkich Świętych przez furtę klasztorną) Wystawa plenerowa Motywy roślinne w sztuce sakralnej (miejsce: przed Bazyliką)

20.00 Mistyczne kwiaty Wyspiańskiego Wykonawcy: Cracow Singers Wybór tekstów: Magdalena Laskowska; kierownictwo artystyczne: Karol Kusz W programie: kompozycje chóralne kompozytorów dawnych i współczesnych oraz fragmenty listów i cytaty z utworów literackich Stanisława Wyspiańskiego

Opactwo Cystersów w Mogile ul. Klasztorna 11

10.00 - 20.00 zwiedzanie wystawy plenerowej: Motywy roślinne w twórczości Stanisława Samostrzelnika, Stanisława Wyspiańskiego i Jana Bukowskiego

10.00 - 19.00 zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów

19.00 Maryja w muzycznej koronie kwiatów Soliści: Paulina Glinka, Miranda Gołębiowska-Exner, Ewa Warta-Śmietana, Witold Wrona, Krzysztof Drozdowski, Wojciech Habela Instrumentaliści: Mateusz Dudek (akordeon), Maciej Kwarciński (flet), Mateusz Frankiewicz (kontrabas), Małgorzata Westrych (instrument klawiszowy); zespół wokalny pod dyrekcją Janusza Korczaka

Bazylika św. Trójcy ul. Stolarska 12

12.00 - 18.00 zwiedzanie Muzeum Dominikanów, wejścia co godzinę, w grupach 30 osobowych 13.00 i 16.00 zwiedzanie z przewodnikiem

(Bezpłatne bilety do odbioru od 11 sierpnia w punkcie InfoKraków przy ul. św. Jana 2) Sanktuarium Diecezjalne św. Jana Bożego (oo. Bonifratrzy) ul. Krakowska 48

10.00 - 20.00 zwiedzanie wystawy plenerowej Motyw granatu w sztuce chrześcijańskiej (w ogrodzie szpitalnym, wejście od ul. Trynitarskiej)

Kościół św. Idziego ul. Grodzka 67

19.00 Zielnik Nowy Wykonawcy: Joanna Słowińska & Stanisław Słowiński Acoustic Septet

W programie: wywodzące się z tradycji ludowych i sakralnych pieśni na Zielone Świątki, na okoliczność świąt Matki Boskiej Zielnej, Matki Boskiej Siewnej. Utwory związane z kultem maryjnym, w których motywy roślinne przywoływane są zarówno w swej symbolicznej, jak i ornamentalnej funkcji Klasztor Sióstr Bernardynek ul. Poselska 21

10.00 - 18.00 wystawa Kwiaty we freskach Stanisława Wyspiańskiego (dziedziniec arkadowy); prezentacja sukienek Dzieciątka Koletańskiego (furta klasztoru) Klasztor Karmelitów w Krakowie „Na Piasku” ul. Karmelicka 19

10.00 - 19.00 zwiedzanie kościoła i kaplic w godzinach poza liturgią Na krużgankach klasztoru (wejście przez furtę):

11.00 - 19.00 zwiedzanie wystawy Liturgica impressa z okazji 550 - lecia drukarstwa polskiego 11.00 - 17.00 Sztuka Książki - warsztaty druku książki europejskiej i azjatyckiej (co pełną godzinę) 11.00 - 17.00 Umiłowanie SŁOWA - kaligrafia w służbie liturgii (warsztaty)

20.00 Maryja ziołami uwielbiona (scena plenerowa w ogrodzie klasztornym; w razie niepogody koncert odbędzie się w Kaplicy Brackiej) Widowisko Muzyki, Słowa i Obrazu w wykonaniu artystów Piwnicy św. Norberta Soliści: Marek Bałata, Przemysław Branny, Beata Malczewska, Barbara Stępniak-Wilk, Desisława Christozowa-Gurgul, Małgorzata Drzał, Łada Marija Gorpienko, Maria Lamers, Ewa Landowska, Anna Koehler, Weronika Błaszczyńska, Piotr Kordas, Andrzej Róg; Kwartet Smyczkowy pod dyrekcją Doroty Błaszczyńskiej - Mogilskiej W programie: Jan Malik, Teresa Harsdorf-Bomowiczowa, Leopold Staff, Krzysztof Koehler, Barbara Stępniak -Wilk, Adam Niedzielin, Adrian Konarski, Stefan Błaszczyński

Bazylika Najświętszego Serca Pana Jezusa (oo. Jezuici) ul. Kopernika 26

10.00 - 18.00 zwiedzanie wystawy „Oto wam daję wszelką roślinę” (Rdz 1,29) - motywy roślinne w sztuce sakralnej (prace „Grupy Lumen” działającej przy Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Twórców Sztuki Sakralnej Ecclesia) Opactwo oo. Benedyktynów w Tyńcu ul. Benedyktyńska 37

12.00, 14.00, 16.00 tematyczne zwiedzanie Muzeum i Opactwa z przewodnikiem: Symbolika roślinna w Tyńcu (obowiązują bezpłatne wejściówki)

12.00, 14.30 Warsztaty: Wzornictwo romańskie - sztuka zdobienia toreb W ramach warsztatów uczestnicy ozdobią swoje torby płócienne z wykorzystaniem własnoręcznie wykonanych stempli, bazujących na roślinnych wzorach pochodzących z posadzki i kapiteli kolumnowych z romańskiego kościoła tynieckiego, czas trwania: około 1,5 h

Obowiązują bezpłatne wejściówki - maksymalna ilość osób na jednych zajęciach: 25 osób

10.00 - 17.00 bezpłatne zwiedzanie Muzeum Opactwa (bez wejściówek)

(Bezpłatne wejściówki do odbioru od 11 sierpnia w punkcie InfoKraków przy ul. św. Jana 2)

Opactwo św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach Staniątki 299, Niepołomice k. Krakowa

10.00 - 19.00 zwiedzanie klasztoru i introligatorni z oryginalnym wyposażeniem oraz wystaw: Rośliny w sztuce sakralnej - starodruki, tkaniny (krużganki), Motywy roślinne na ornatach staniąteckich (plener)

Seminarium Zgromadzenia Księży Misjonarzy ul. Stradomska 4

9.00, 10.30, 13.00, 14.30 zwiedzanie muzeum (m.in. wystawa Druki liturgiczne w zbiorach Biblioteki Księży Misjonarzy), ogrodu misjonarskiego oraz wystawy planszowej Symbolika roślinna w sztuce sakralnej (wejście przez furtę klasztorną, obowiązują wejściówki)

(Bezpłatne wejściówki do odbioru od 11 sierpnia w punkcie InfoKraków przy ul. św. Jana 2 oraz przy furcie seminaryjnej) Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie ul. Kanonicza 19-21

10.00 - 17.00 (ostatnie wejście o 16.15) ekspozycja zabytkowych ornatów z terenów Archidiecezji Krakowskiej, którym towarzyszyć będzie główny motyw zdobień ornamentami roślinnymi; zwiedzanie wystaw stałych: Sztuka sakralna Małopolski ( przygotowana wraz z Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu, która prezentuje sztukę sakralną z terenów zachodniej małopolski w zakresie malarstwa, rzeźby, rzemiosła artystycznego i tkanin oraz sztukę cerkiewną z terenów wschodniej Małopolski), Pasterz - ksiądz, biskup i kardynał Karol Wojtyła na drogach posługi duszpasterskiej w Archidiecezji Krakowskiej oraz wystawy czasowej Górom (obrazy Moniki Tarsy, będące połączeniem jej pasji malarskiej i zachwytu nad górami. Do jej wcześniejszego cyklu „zaSzczyty" dołączyły nowe obrazy - zainspirowane wyprawą pod Mount Everest).Wstęp wolny

Muzeum i Archiwum bł. Marii Angeli Truszkowskiej ul. Mikołajska 18

14.00 - 18.00 zwiedzanie wystawy stałej Dokumenty i pamiątki związane z bł. Marią Angelą Truszkowską i założonym przez nią Zgromadzeniem Sióstr Felicjanek oraz wystawy czasowej Motywy roślinne w XIX-wiecznych sukienkach Maryjnych wykonanych przez Siostry Felicjanki Muzeum Katedralne na Wawelu Wawel 3

18.00 - 21.30 prezentacja kapy z grobu króla Kazimierza Jagiellończyka po procesie konserwacji. Tkanina poddana została konserwacji w latach 2001-2003 przez prof. Helenę Hryszko. Prezentacji obiektu towarzyszyć będzie pokaz slajdów - reportaż z procesu konserwacji (wejścia po 20 osób co pół godziny, ostatnie wejście o godzinie 21.00, bezpłatne wejściówki do odbioru od 11 sierpnia w punkcie InfoKraków przy ul. św. Jana 2 oraz w Centrum Informacji Katedry na Wawelu - otwarte 9.00-15.00; kontakt na stronie https://www.katedra-wawelska.pl/kontakt/)

Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej ul. Augustiańska 7

19.00 koncert w wykonaniu Orkiestry Św. Krzysztofa z Wilna, w ramach partnerskiej współpracy Krakowa i Wilna W programie: A. Pärt, V. Bartulis, P. Vasks, V. Silvestrov. Ośrodek Kultury im C. K. Norwida - ARTzona os. Górali 4

16.00 - 18.00 warsztaty tworzenia bukietów na święto Matki Bożej Zielnej Uczestnicy i uczestniczki będą wykonywać swoje bukiety oraz zapoznają się z tradycją ich robienia, rodzajem, właściwościami i symboliką wykorzystywanych roślin. Warsztaty poprowadzi Magdalena Petryna 18.00 wernisaż wystawy Sacrum Herbarium - święty zielnik Prace grupy Miejskich Hafciarek wykonanych w technice haftu. Na czarno-białych fotografiach przedstawiających nowohuckie kapliczki, które zostały wydrukowane na tkaninie, artystki naniosły hafty roślinne, tworzące otoczenie tych kapliczek. Zabieg ten miał na celu podkreślenie niezwykłości krajobrazu oraz wielobarwności kapliczek przydrożnych.

Wydarzeniu towarzyszy publikacja przybliżająca ideę projektu

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Krakowie Kościół św. Marcina ul. Grodzka 56

18.00 Mini koncert organowy w wykonaniu dra Michała Białko

18.30 - 20.00 możliwość wolnego zwiedzania kościoła (wolontariusze są do Państwa dyspozycji) 20.00 Ogród roślin biblijnych - prezentacja: Sandra Śliwka-Lipińska

20.45 Skarby z archiwum krakowskich ewangelików - prezentacja: Aleksandra Rzońca W trakcie całego wydarzenia dostępna będzie wystawa przedstawiająca archiwalne dokumenty o historii krakowskiej parafii ewangelickiej

21.15 - 22.00 możliwość wolnego zwiedzania kościoła (wolontariusze są do Państwa dyspozycji) 22.00 Ochrona środowiska – wyzwanie współczesnego luteranizmu - prezentacja: Filip Lipiński 22.30 możliwość wolnego zwiedzania kościoła (wolontariusze są do Państwa dyspozycji)

23.00 Mini koncert organowy w wykonaniu dra Michała Białko, dra Dawida Rudnickiego

23.30 modlitwa i błogosławieństwo Program dla dzieci:

W sali przy kościele: 18.30 Opowieść biblijna metodą Godly Play (Grupa 1) - Stworzenie Świata 19.00 Opowieść biblijna metodą Godly Play (Grupa 2) - Adam i Ewa w Ogrodzie Eden 19.30 Opowieść biblijna metodą Godly Play (Grupa 3) - Przypowieść o siewcy Prowadząca: Patrycja Prostak Kościół pozostanie otwarty do godz. 1.00 - w tym czasie będzie można go zwiedzać. W przypadku większego zainteresowania czas otwarcia kościoła może zostać wydłużony W trakcie całego wydarzenia dla gości udostępniony będzie bufet kawowo-herbaciany. Oprócz tego będzie możliwość wykonania pamiątkowej fotografii aparatem natychmiastowym Instax

15 sierpnia (wtorek) Bazylika Paulinów na Skałce ul. Skałeczna 15

10.00 - 21.00 zwiedzanie wystawy plenerowej Symbolika roślinna w religiach świata oraz Panteonu Bazylika Franciszkanów plac Wszystkich Świętych 5

10.00 - 18.00 zwiedzanie wystawy Ze skarbca Franciszkanów (sala św. Eligiusza, wejście od Placu Wszystkich Świętych przez furtę klasztorną) Wystawa plenerowa Motywy roślinne w sztuce sakralnej (miejsce: przed Bazyliką)

Opactwo Cystersów w Mogile ul. Klasztorna 11

10.00 - 20.00 zwiedzanie wystawy plenerowej: Motywy roślinne w twórczości Stanisława Samostrzelnika, Stanisława Wyspiańskiego i Jana Bukowskiego

10.00 - 19.00 zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów Bazylika św. Trójcy ul. Stolarska 12

15.00 - 21.00 zwiedzanie Muzeum Dominikanów (wejścia co godzinę, w grupach 30 osobowych, obowiązują bezpłatne bilety)

16.00 i 18.00 - zwiedzanie z przewodnikiem (Bezpłatne wejściówki do odbioru od 11 sierpnia w punkcie InfoKraków przy ul. św. Jana 2)

Sanktuarium Diecezjalne św. Jana Bożego ul. Krakowska 48

10.00 - 20.00 zwiedzanie wystawy plenerowej Motyw granatu w sztuce chrześcijańskiej (w ogrodzie szpitalnym, wejście od ul. Trynitarskiej)

19.30 Judyta Zwycięska Wykonawcy: Zoriana Grzybowska (śpiew, bandura), Artur Grzybowski (słowo) W programie: ukraińskie pieśni religijne i ballady historyczne Klasztor Sióstr Bernardynek ul. Poselska 21

10.00 - 18.00 wystawa Kwiaty we freskach Stanisława Wyspiańskiego (dziedziniec arkadowy); prezentacja sukienek Dzieciątka Koletańskiego (furta klasztoru)

20.00 Symbolika roślinna w sztuce sakralnej Koncert w wykonaniu Krakowskiego Trio Kameralnego w składzie: Wiktoria Karpenko, Paulina Wójcik, Daniel Domarecki W programie m.in.: R. Awryn, M. Lorenc, A. Doss, G. Caccini, A. Stradella, C. Franc, L.A. Webber W.A. Mozart, J.S. Bach, E. Pałłasz, W. Gomez, F. Schubert, C. Jenkins Klasztor Karmelitów w Krakowie „Na Piasku” ul. Karmelicka 19

10.00 - 19.00 zwiedzanie kościoła i kaplic w godzinach poza liturgią Na krużgankach klasztoru (wejście przez furtę):

11.00 - 19.00 zwiedzanie wystawy Liturgica impressa z okazji 550 - lecia drukarstwa polskiego 11.00 - 17.00 Sztuka Książki - warsztaty druku książki europejskiej i azjatyckiej (co pełną godzinę) 11.00 - 17.00 Umiłowanie SŁOWA - kaligrafia w służbie liturgii (warsztaty)

Bazylika Najświętszego Serca Pana Jezusa (oo. Jezuici) ul. Kopernika 26

10.00 - 18.00 zwiedzanie wystawy „Oto wam daję wszelką roślinę” (Rdz 1,29) - motywy roślinne w sztuce sakralnej” (prace „Grupy Lumen” działającej przy Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Twórców Sztuki Sakralnej Ecclesia) Muzeum i Archiwum bł. Marii Angeli Truszkowskiej ul. Mikołajska 18

14.00 - 17.00 zwiedzanie wystawy stałej Dokumenty i pamiątki związane z bł. Marią Angelą Truszkowską i założonym przez nią Zgromadzeniem Sióstr Felicjanek oraz wystawy czasowej Motywy roślinne w XIXwiecznych sukienkach Maryjnych wykonanych przez Siostry Felicjanki 17.00 Nabożeństwo Maryjne Opactwo oo. Benedyktynów w Tyńcu ul. Benedyktyńska 37

14.00, 15.00, 16.00 tematyczne zwiedzanie Muzeum i Opactwa z przewodnikiem: Symbolika roślinna w Tyńcu (obowiązują bezpłatne wejściówki)

12.00, 14.30 warsztaty: Wzornictwo romańskie – sztuka zdobienia toreb W ramach warsztatów uczestnicy ozdobią swoje torby płócienne z wykorzystaniem własnoręcznie wykonanych stempli, bazujących na roślinnych wzorach pochodzących z posadzki i kapiteli kolumnowych z romańskiego kościoła tynieckiego, czas trwania: około 1,5 h (obowiązują bezpłatne wejściówki; maksymalna ilość osób na jednych zajęciach: 25 osób 10.00 - 17.00 bezpłatne zwiedzanie Muzeum Opactwa (bez wejściówek)

(Bezpłatne wejściówki do odbioru od 11 sierpnia w punkcie InfoKraków przy ul. św. Jana 2)

Opactwo św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach Staniątki 299, Niepołomice k. Krakowa

10.00 - 19.00 zwiedzanie klasztoru i introligatorni z oryginalnym wyposażeniem oraz wystaw: Rośliny w sztuce sakralnej - starodruki, tkaniny (krużganki), Motywy roślinne na ornatach staniąteckich (plener)-

19.00 Inn Paradisum/W rajskim ogrodzie Wykonawcy: OCTAVA ensemble Zygmunt Magiera (kierownictwo artystyczne), prof. Agata Zachariasz (słowo o ogrodach) W programie m.in.: Giovanni Perluigi da Palestrina, Mikołaj Zieleński, Rodrigo de Ceballos, Anton Bruckner, Claudio Monteverdi, Oscar Luis Santos

Seminarium Zgromadzenia Księży Misjonarzy ul. Stradomska 4** 9.00, 10.30, 13.00 - zwiedzanie muzeum (m.in. wystawa Druki liturgiczne w zbiorach Biblioteki Księży Misjonarzy), ogrodu misjonarskiego oraz wystawy planszowej Symbolika roślinna w sztuce sakralnej (wejście przez furtę seminaryjną, obowiązują wejściówki) (Bezpłatne wejściówki do odbioru od 11 sierpnia w punkcie InfoKraków przy ul. św. Jana 2 oraz przy furcie seminaryjnej)

Kościół Księży Misjonarzy p.w. Nawrócenia św. Pawła Apostoła ul. Stradomska 6

20.00 Zdrowaś bądź Maryja Niebieska Lilija Wykonawcy: Lidia Jazgar (śpiew), Ryszard Brączek (gitara). Gościnnie: Władek Grochot (trąbka) oraz Maciej Małysa (recytacje) W programie: Galicjowe utwory z muzyką R. Brączka do tekstów: L.A. Moczulskiego, K. Stolarskiej, A. Zająca OFMConv oraz wiersze klasyków polskiej poezji różnych epok, dedykowane Matce Najświętszej Sanktuarium Świętego Józefa ul. Jana Zamoyskiego 2

16.00 Kwiaty świętych Wykonawcy: Oktet Wokalny pod dyr. Dawida Kusza OP, Marek Pawełek (organy), Joanna Winiarczyk (skrzypce) W programie: utwory muzyki sakralnej (dawnej, współczesnej) zawierające metafory Świętych do kwiatów. Kościół św. Kazimierza Królewicza (dawniej Reformatów) ul. Reformacka 4

20.15 I zasadził Bóg ogród w Edenie na wschodzie - premierowy spektakl oratoryjny w wykonaniu Artystów Teatru Loch Camelot i chóru Kameralnego Auxilium

Kościół Zmartwychwstania Pańskiego ul. Łobzowska 10 oraz klasztorne ogrody (wejście od ul. Batorego 8)

HORTUS CONCLUSUS - TAJEMNICE PRZYKLASZTORNYCH OGRODÓW 19.30 Na Wniebowzięcie zakończone żęcie - opowieść o tradycji święcenia ziół i kwiatów oraz warsztaty tworzenia bukietów z okazji święta Matki Boskiej Zielnej, warsztaty poprowadzi florystka Iwona Dąbrowska, o tradycjach opowie Monika Winiarska

20.00 Sacrum wpisane w kamienice Krakowa - o wyjątkowości Kościoła Zmartwychwstańców opowie o. Lucjan Bartkowiak CR

20.30 Hortus Caelum - o symbolice roślin w średniowiecznym ogrodzie przyklasztornym opowie Anna Brach 21.00 Jest gdzieś, lecz nie wiadomo gdzie… historię kościoła św. Piotra Małego, pierwszego powszechnego cmentarza w Krakowie oraz ich fundatora i ojca polskiej botaniki - Jana Welsa przedstawi Kamil. K. Bogusz, dyrektor Muzeum w Chrzanowie

21.30 Zdrowaś bądź Maryja niebieska lilija - staropolskie pieśni Maryjne w wykonaniu Pawła Bębenka z zespołem

22.00 Ecclesia de Luminibus - Eucharystia w przestrzeni dawnego kościoła św. Piotra Małego utkanej ze światła z poświęceniem ziół i kwiatów

