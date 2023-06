W lipcu w Krakowie zabrzmi muzyka polskich kompozytorów Anna Piątkowska

w tym roku koncertów Festiwalu Muzyki Polskiej będzie można posłuchać, m.in. w Nowohuckim Centrum Kultury, w Auli ASP oraz w krakowskich kościołach Anna Kaczmarz / Polska Press

Od 1 do 29 lipca potrwa w Krakowie Festiwal Muzyki Polskiej. Przez kolejnych pięć weekendów będzie okazja, by usłyszeć polskich kompozytorów od XVI do XX wieku. Repertuar uzupełnią uzupełnioną arcydzieła muzyki światowej.