Kultowa disneyowska animacja z muzyką na żywo na Festiwalu Muzyki Filmowej

Fabuła "Króla lwa" przenosi nas na afrykańską sawannę, gdzie rodzi się przyszły król. Simba idealizuje swojego ojca, Mufasę, i bierze sobie do serca swoje przeznaczenie. Nie wszyscy jednak akceptują nowego następcę tronu. Skaza, brat Mufasy, posuwa się do zdrady, by doprowadzić do wygnania Simby. Ten zaś z pomocą nowo poznanych przyjaciół będzie musiał dorosnąć i odzyskać to, co do niego należy.

Oryginalna wersja animacji z 1994 roku zawiera niezapomnianą muzykę skomponowaną przez wielokrotnie nagradzany zespół. Autorami piosenek są Elton John i Tim Rice – obaj uhonorowani zarówno Oscarem, jak i Grammy. Partyturę stworzył zdobywca Oscara i Grammy Hans Zimmer, a aranżacje afrykańskich partii wokalnych są dziełem nagrodzonego Grammy południowoafrykańskiego producenta i kompozytora Lebo M.

"Król lew" otrzymał aż dwa muzyczne Oscary – za oryginalną ścieżkę dźwiękową i najlepszą piosenkę filmową. W tych samych kategoriach film uhonorowano Złotymi Globami.