Twórca muzyki do filmu "Avatar: Istota wody" spotkał się z krakowską publicznością

Simon Franglen to wielokrotnie nagradzany kompozytor i producent muzyczny, sprawnie przemieszczający się między światami muzyki filmowej, klasycznej i współczesnej oraz mediów wizualnych.

Ostatnie lata spędził przede wszystkim na tworzeniu trzygodzinnej ścieżki dźwiękowej do filmu "Avatar: Istota wody", współpracując ściśle z reżyserem Jamesem Cameronem w Nowej Zelandii. Skomponował również ścieżkę do filmu "Notre Dame płonie" (reż. Jean-Jacques Annaud) przedstawiającego rekonstrukcję słynnej akcji ratunkowej. W najbliższym czasie Franglen będzie pracował nad ścieżką do trzeciej części "Avatara", immersyjną instalacją w USA, a także nowym projektem orkiestrowym będącym kontynuacją 90-minutowego oratorium The Birth of Skies and Earth, w którym wystąpiło 176 muzyków.

W sobotni wieczór w miasteczku festiwalowym odbyło się kino plenerowe, a w nim seans "Grawitacji" - nawiązujący do kosmicznego hasła tegorocznej odsłony festiwalu "Out of Space". Pokaz został poprzedzony koncertem bębniarskim Krystiana Truchalskiego oraz recitalem kwartetu blaszanego Brass Riders.