Wybitne gwiazdy, niezwykły koncert, szczytny cel. W niedzielę "Kolędy do nieba"

- Koncerty, które organizuję od 10 lat we współpracy z wybitnym kardiochirurgiem prof. Januszem Skalskim maja w sobie coś magicznego. Odbywają się w krakowskich kościołach w otoczeniu betlejemskiej szopki, z nutą nostalgii za Bożym Narodzeniem. Przyciągają nie tylko znakomitych artystów, ale i szczerą, hojną publiczność z uwagi na wartość przesłania idei dobroczynności – wyjaśnia Jolanta Janus, organizatorka „Kolęd do nieba”. - Bez dobroczynności świat nie może istnieć, a ponieważ niedofinansowanie medycyny jest stałym zmartwieniem wielu placówek medycznych, więc „Kolędy do nieba” mają za zadanie przynosić również wymierną korzyść.

Tegoroczną odsłonę wydarzenia uświetnią swoim występem światowej sławy mezzosopranistka Agnieszka Rehlis i gitarzysta klasyczny Krzysztof Meisinger, których będzie można usłyszeć w kameralnym koncercie. Zabrzmią m.in. "Pieśni nocą śpiewane" do muzyki Bartłomieja Marusika z albumu nominowanego w 2020 roku do Fryderyków, a także utwory Mieczysława Karłowicza, Manuela de Falla i Carlo Domeniconi.

W poprzednich latach w "Kolędach do nieba" wystąpili m.in. Zbigniew Wodecki, Alicja Majewska, Olga Bończyk, Alicja Węgorzewska, Edyta Piasecka, Leszek Długosz, Andrzej Sikorowski, Sinfonietta Cracovia pod batutą Jurka Dybała, Orkiestra Akademii Beethovenowskiej.

W tym roku wprawdzie nie w kościele, a w Teatrze im. Słowackiego zabrzmią „Kolędy do nieba”, ale ich cel niezmiennie szczytny - dochód z biletów-cegiełek przeznaczony zostanie na wsparcie Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu, w tym roku w szczególności potrzeby małych pacjentów z wadami serca i nerek. Do tej pory krakowianie, którzy rokrocznie hojnie wspierają koncert organizowany przez Jolantę Janus, wsparli m.in. zakup głowicy przezprzełykowej dla noworodków do badania echokardiograficznego czy aparat do pH - metrii dla Kliniki Pediatrii, urządzenie niezbędne do diagnostyki schorzeń układu pokarmowego u dzieci i młodzieży.