Kraków uczci Dzień Opery wykonaniem utworu, który zapoczątkował gatunek

- To kamień milowy w historii muzyki, utworu, który wytyczył kierunek rozwoju opery - mówi o "Orfeuszu" Jan Tomasz Adamus, dyrektor wydarzenia.

Tegoroczna odsłona potrwa od 25 października do 9 listopada, a w Krakowie zaprezentują się artyści, którzy budzą emocje swoimi głosami na najlepszych operowych scenach. Festiwal otworzy „Orfeusz” Claudia Monteverdiego.

- Opera Rara czy opera w ogóle to opowieść o tym samym: o głosie ludzkim, o śpiewie, który jest najbardziej ekscytującym sposobem wyrażania emocji - mówi Jan Tomasz Adamus, dyrektor artystyczny wydarzenia.

Na kolejną odsłonę festiwalu Opera Rara Capella Cracoviensis zaprosi melomanów w niedzielę 29 października do Teatru Słowackiego (godz. 19.00) na spotkanie z pieśnią. Ian Bostridge — jeden z absolutnie największych dzisiaj interpretatorów lieder — z Saskią Giorgini przy fortepianie wykona dwa romantyczne cykle: „An die ferne Geliebte” („Do dalekiej ukochanej”) Beethovena i „Schwanengesang” („Łabędzi śpiew”) Schuberta — zbiór ostatnich, wydanych już pośmiertnie, pieśni kompozytora.

- Ian Bostridge - książę liryki wokalnej - wykona utwory Schuberta i Beethovena. To jest śpiewak- erudyta, który zasłynął interpretacjami liryki wokalnej, człowiek o szczególnej wrażliwości - zapowiada dyrektor Capelli Cracoviensis.

Ostatnia jesienna odsłona w czwartek 9 listopada (Teatr Słowackiego, godz. 19.00).

"Będzie to święto wokalnej wirtuozerii: francuski kontratenor Philippe Jaroussky, któremu będzie towarzyszył zespół Le Concert de la Loge prowadzony przez Juliena Chauvina, zaśpiewa arie Hassego, Jommellego, Traetty i innych późnobarokowych twórców pisane dla największych śpiewaków epoki — epoki, która ponad wszystko uwielbiała w operze to, co olśniewające: śpiew ozdobny w jego najbardziej popisowym i wyrafinowanym wcieleniu oraz kontrasty skrajnych emocji" - zapowiadają organizatorzy.