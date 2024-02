Opera Rara - operowe święto w Krakowie z literaturą i nowymi technologiami w tle

- Wspólnym mianownikiem jest ludzki głos – mówi o różnorodnych wydarzeniach tegorocznego festiwalu Opera Rara jego dyrektor Jan Tomasz Adamus – Opera jest sztuką żywą i nie tylko łączy różne dziedziny sztuki, ale dzisiaj łączy się też z życiem. Wagner mówił o dziele totalnym, które dla mnie oznacza dziś nie tylko to, co się dzieje na scenie, co słyszymy, ale to wszystko, co dzieje się w oddziaływaniu społecznym. Ważne jest nie tylko to, co na scenie, ale też, kto jest na widowni. Opera Rara stara się być operą wszystkich, nie chcemy selekcjonować grup odbiorców.