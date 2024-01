Po światowych scenach pora na Kraków. Agnieszka Rehlis, znana śpiewaczka operowa wystąpi na niezwykłym koncercie

Najczęściej można ją usłyszeć na wielkich scenach operowych Europy, 28 stycznia światowej sławy mezzosopranistka Agnieszka Rehlis wystąpi w Krakowie na jedynym koncercie - charytatywnych "Kolędach do Nieba" dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Tego wieczoru w Teatrze im. Słowackiego artystce towarzyszyć będzie Krzysztof Meisinger. - To wielkie wyróżnienie i wielka potrzeba serca - mówi artystka o swoim krakowskim występie.

Po największych scenach świata wreszcie w Krakowie. Dawno tu Pani nie było.

Rzeczywiście, dawno mnie w Krakowie nie było, ostatni raz występowałam tu w 2020 roku w Filharmonii Krakowskiej. W Polsce też nieczęsto można Panią ostatnio usłyszeć.

To prawda, w minionym roku zaledwie kilka razy pojawiłam się na polskich scenach. 2023 rok zamknęłam występem w "Aidzie" Verdiego w Teatrze Wielkim, jesienią zaśpiewałam "Jutrznię" Krzysztofa Pendereckiego na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej Eufonie, a wcześniej jeszcze zasiadałam w jury Konkursu Wokalnego im Bogdana Paprockiego w Bydgoszczy - można więc powiedzieć, że w ubiegłym roku nieco odświeżyłam kontakty z Polską, ale w moim kalendarzu na najbliższy rok nie ma zbyt wielu wydarzeń na rodzimych scenach. Jeśli chodzi o koncerty w Polsce, 3 lutego ponownie pojawię się w "Aidzie" w Teatrze Wielkim jako Amneris ze wspaniałą sopranistką Ewą Płonką w partii Aidy. W Warszawie będzie można mnie usłyszeć ponownie w maju, w sierpniu wystąpię podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Chopin i jego Europa. W tym roku w Polsce będzie można mnie usłyszeć również w "Strasznym dworze" - zadebiutuję w roli Cześnikowej, będzie to więc wyzwanie, ale też jest to idealna partia dla mojego głosu. "Straszny dwór" to opera bardzo dla mnie szczególna - debiutowałam w niej na scenie w roli Jadwigi na deskach Opery Wrocławskiej. To plany na polskie występy w 2024 roku - zdecydowanie częściej w najbliższych latach będę się pojawiać na europejskich scenach.

Zapowiada się pracowity rok.

Od kilku lat mój kalendarz jest ściśle wypełniony, tak będzie i w tym roku - w lutym wyjadę z domu, by wrócić do niego po trzech miesiącach, ale będą to naprawdę fantastyczne wydarzenia. Najpierw wykonam - kolejny już raz - "Requiem" Verdiego w Zurich Opera House, potem Salzburski Festiwal Wielkanocny i mój debiut jako Cieca w operze "Gioconada" Ponchiellego. Do tej pory wykonywałam w tej operze partię Laury. Mogę się pochwalić, że będzie to debiut u boku takich gwiazd jak Anna Netrebko i Jonas Kaufmann pod dyrekcją maestro Antonio Pappano. Chyba mogę powiedzieć, że to najważniejszy spektakl w mojej dotychczasowej karierze. Potem znowu debiut w roli Ulryki w "Balu maskowym" Verdiego wystawianym w Walencji, a we wrześniu jedziemy z Teatrem Wielkim z "Aidą" do Dubaju.

Ważnych wydarzeń muzycznych nie brakowało również w ostatnich latach w pani kalendarzu.

Tak, dużo się działo w mojej karierze zawodowej, że wymienię choćby wspomniany już debiut u boku Jonasa Kaufmanna w roli Laury w operze "Gioconda" na deskach opery w Sydney w sierpniu zeszłego roku. Wielkie nazwiska, znakomite sceny, a jednak koncert, który sprowadzi Panią do Krakowa określiła Pani jako jeden z najważniejszych w życiu.

To wielkie wyróżnienie i wielka potrzeba serca. "Kolędy do nieba", bo o tym koncercie mowa, to wydarzenie charytatywne. Zaśpiewałam już kilka koncertów, z których dochód przeznaczony był na wsparcie potrzebujących - zawsze jest to dla mnie wydarzenie szczególne. Staram się też pomagać prywatnie, wspierać potrzebujących i rozmaite inicjatywy, które służą pomocą, ale tego rodzaju koncert naprawdę ma szczególny wymiar, ponieważ wypływa także z mojej wewnętrznej potrzeby. Mogę nie tylko wesprzeć inicjatywę, ale też podzielić się z publicznością moim czasem i talentem. W "Kolędach do nieba" wezmę udział na zaproszenie pani Jolanty Janus i jestem niezmiernie szczęśliwa, że udało się w tym wypełnionym kalendarzu znaleźć termin, by wystąpić w Krakowie. Dochód z biletów na koncert zostanie przeznaczony na wsparcie szpitala.

Krakowska publiczność usłyszy Panią z towarzyszeniem Krzysztofa Meisingera.

To kolejny nasz wspólny projekt. Od 2014 roku staramy się razem koncertować, ale z powodu naszych zobowiązań artystycznych, tych wspólnych występów jest coraz mniej. Zarówno ja, jak i Krzysztof Meisinger bardzo chcieliśmy wspólnie wystąpić w Krakowie podczas tego koncertu. Verdi, Wagner - podkreśla się, że wykonuje Pani bardzo różnorodny repertuar. Co usłyszymy w Krakowie?

To będzie szczególne spotkanie także dlatego, że będzie to występ kameralny - w Polsce nie zdarzają się one szczególnie często, a ja bardzo lubię tego rodzaju występy, ponieważ na co dzień wykonuję repertuar z towarzyszeniem pełnej orkiestry i chóru. Takie występy to zupełnie inne wyzwania dla artysty. Na pewno wykonamy "Pieśni nocą śpiewane" Bartłomieja Marusika, który skomponował te utwory specjalnie dla Krzysztofa i dla mnie.

Początek troku to czas życzeń, czego Pani życzyć przy tak wypełnionym kalendarzu?

Bardzo się cieszę z tych wszystkich wydarzeń zawodowych, które czekają mnie w tym roku i jestem za nie bardzo wdzięczna, jeśli czegoś bym sobie życzyła to czasu, który będę mogła spędzić z bliskimi. Tego dziś najbardziej mi brakuje. Koncert "Kolędy do Nieba" odbędzie się 28 stycznia o godz. 17.00 w Teatrze im. Słowackiego w Krakowie. Bilety na wydarzenie dostępne na stronie internetowej kupbilecik.pl, w Filmotechnice (Rynek Główny 9) i punktach Info Krakow (ul. św. Jana oraz w Pawilonie Wyspiańskiego na Pl. Wszystkich Świętych) oraz Sklepach Riff i Księgarni PWM (ul. Piłsudskiego 3/1). Każdy bilet zakupiony przez słuchacza jubileuszowej edycji projektu to cegiełka - udział w zakupie sprzętu medycznego ratującego życie bardzo chorym dzieciom.

