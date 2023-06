Krakowskie Wianki 2023 już w sobotę. Będzie się działo! Gdzie i o której? Program koncertów

"W tym roku na głównej scenie na Powiślu usłyszymy między innymi Miuosha, Kasię Lins, Piotra Ziołę i Julię Pietruchę. Wraz z festiwalem EtnoKraków/Rozstaje powitamy nowy dzień koncertem o świcie w parku Jordana. Wspólnie uczcimy Rok Szymborskiej i Rok Kopernika. Na Plantach, które oplatają zielenią Stare Miasto, upleciemy wianki, by ozdabiały tego dnia Kraków. Zapraszamy do wspólnego świętowania z okazji nadejścia lata!" - zapowiadają organizatorzy.

Wianki 2023 rozpoczną się już w sobotę o godz. 11.00 piknikiem na Wesołej (wstęp wolny)

Na uczestników czekają astronomiczne eksperymenty i warsztaty, zabawy i ciekawostki, oglądanie meteorytów i obserwowanie ciał niebieskich, mobilne planetarium i ponad 5-metrowa model Słońca, a także poszukiwanie kwiatu paproci, warsztaty sensoryczne i strefa zabawy.

Wianki to, oczywiście, także plecenie własnego wianka - będzie można go zrobić podczas warsztatów (obowiązują zapisy na stronie internetowej KBF). Wspólnie wianek można pleść od godz. 14.00 do 16.00 w trzech punktach, na skwerach: Demarczyk (przy pomniku Żeleńskiego), Skrzyneckiego (przy pomniku Grażyny) oraz skwerze przy kościele św. Kazimierza (niedaleko Pałacu Sztuki). Obradujące na Bulwarze Czerwieńskim jury wybierze najpiękniejszy wianek.