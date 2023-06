Kraków hucznie będzie świętował setne urodziny Szymborskiej

Głównym wydarzeniem Roku Szymborskiej w Krakowie będzie otwarcie 2 lipca pierwszego parku literackiego w Polsce imienia krakowskiej noblistki – to dawny parking między ulicami Karmelicką i Dolnych Młynów.

Kulminacją wydarzeń poświęconych Wisławie Szymborskiej będzie najbliższy weekend, kiedy to przypada setna rocznica urodzin.

Twórczość autorki "Wołania do Yeti" przywołana została również podczas krakowskich Wianków w wykonaniu rapera Miuosha.

Uroczystemu otwarciu będzie towarzyszył piknik. O godzinie 10.00 rozpocznie się spacer tematyczny zorganizowany przez Dzielnicę I. Szlakiem „Szymborskiej we wspomnieniach” poprowadzi uczestników wydarzenia krakowska przewodniczka Agnieszka Kuźma. W godzinach 11.00-15.00 na zabawy literackie warsztaty i konkurs na lepieje zaprasza Biblioteka Kraków. Wydawnictwa i gadżety związane z noblistką będzie można znaleźć na stoisku księgarni De RevolutionibusBooks. A na stoisku firmy Medicine będzie można przedpremierowo kupić ubrania z kolekcji przygotowanej z okazji 100. rocznicy urodzin poetki. Tych, którzy zastanawiają się, jakie lody lubiła poetka, będą mogli skosztować "lodów Szymborskiej" przygotowanych przez firmę Good Lood.

- Cieszę się, że nasze miasto nie wzniosło pomnika Wisławy Szymborskiej, ale że jej „pomnik” zasiało i posadziło. Upamiętniło ją w takiej formie, która – jestem przekonany – jej by najbardziej odpowiadała - mówi Michał Rusinek, prezes Fundacji im. Szymborskiej.

Wieczorem na scenie Domu Machin Teatru im. Słowackiego odbędzie się premiera spektaklu "Szymborska. Kropki, przecinki, papierosy" w reżyserii Anny Gryszkówny.

Do Parku Szymborskiej 2 lipca będzie można dojechać "tramwajem Szymborskiej". Przez rok po Krakowie będzie jeździł tramwaj przypominający o krakowskiej noblistce, najczęściej na linii 8, którą jeździła autorka "Kota w pustym mieszkaniu".

2 lipca, świętowanie Roku Szymborskiej się nie kończy, w planach jest m.in. publikacja książki „Kryniccy, to przecież dla Was! Listy i karteczki 1966-2011” poświęcona bogato ilustrowanej korespondencji poetki do Krystyny i Ryszarda Krynickich przygotowuje z kolei Wydawnictwo A5.

Czy technologie niszczą psychikę dzieci?